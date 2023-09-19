Индия выслала канадского дипломата после обвинений Трюдо
Власти Индии выслали из страны канадского дипломата, сообщает ANI со ссылкой на Министерство иностранных дел страны.
«Дипломата попросили покинуть Индию в течение следующих пяти дней. Это решение отражает растущую обеспокоенность правительства Индии вмешательством канадских дипломатов в наши внутренние дела и их участием в антииндийской деятельности», — сообщили в МИДе.
Ранее 19 сентября Канада выслала из страны индийского дипломата после выступления премьер-министра Канады Джастина Трюдо в парламенте. Он заявил, что канадские спецслужбы расследуют обвинения, которые связывают индийское правительство с убийством лидера сикхских сепаратистов Хардипа Сингха Ниджара в Британской Колумбии.
Трюдо подчеркнул, что любое участие иностранного правительства в убийстве гражданина страны является «неприемлемым нарушением» ее суверенитета. Индия отвергла обвинения Канады как «абсурдные и мотивированные».
В канадском МИДе уточнили, что из страны был выслан глава отдела исследований и анализа агентства внешней разведки Индии в Канаде Паван Кумар Рай.
Сикхи — этноконфессиональная группа, в основном проживающая на территории штата Пенджаб в Индии.
Движение за создание Халистана, независимого государства сикхов, было особенно активно в 1980–1990-е годы. Действия сепаратистов сопровождались убийствами и похищениями. Погибли несколько тысяч человек.
Один из наиболее известных инцидентов, связанных с этим, — взрыв бомбы на рейсе авиакомпании Air India, следовавшем из Торонто в Нью-Дели, в 1985 году. Жертвами теракта стали 329 человек. Кроме того, в 1984 году сикхи убили премьер-министра Индии Индиру Ганди.
Трюдо сказал, что поднял вопрос об убийстве с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в кулуарах саммита G20 в Нью-Дели на прошлой неделе, и призвал правительство Индии «сотрудничать с Канадой, чтобы разобраться в этом вопросе».
45-летний Хардип Сингх Ниджар был застрелен возле сикхского храма 18 июня в Суррее, пригороде Ванкувера с большим населением сикхов. Ниджар поддерживал создание независимого государства Халистан и был признан Индией террористом в июле 2020 года, сообщает Reuters.
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