В России разработали ложный дрон «Лодырь»

Фото: Global Look Press

В Центре комплексных беспилотных решений (ЦКБР) разработали и изготовили комплекс ложного оператора дрона «Лодырь», который отвлекает на себя системы радиоэлектронной разведки противника на время боевого применения настоящего расчета FPV-беспилотников (First Person View, вид от первого лица), сообщил ТАСС генеральный директор организации Дмитрий Кузякин.

«В эфире работа комплекса не отличима от реальной FPV-системы. Несколько таких «Лодырей» надежно прикрывают работу расчета и увеличивают время для безопасного боевого применения. «Лодыри» являются автономными и могут достаточно долго находится на позиции, ожидая команды на включение», — сказал он.

В комплексе также используется разработанный центром инструмент гибернации FPV-дронов. Он позволяет беспилотникам находиться в спящем режиме до нескольких недель перед атакой.

«Лодырь» дешев в производстве, их устанавливается множество в зоне применения одного настоящего FPV-расчета. Обеспечение безопасности наших боевых FPV-расчетов — главный приоритет работы ЦКБР», — добавил Кузякин. По его словам, в центре ведется разработка и других инструментов радиоэлектронной разведки, «которые позволят вводить в заблуждение противника уже на стратегическом уровне».

В мае в ЦКБР сообщили о разработке линейки FPV-дронов «Джокер». По словам Кузякина, эти беспилотники могут выполнять весь спектр боевых задач в зоне военной операции на Украине.

«Этого универсала теперь не надо перепаивать, переделывать, менять на стяжках подвесы или навешивать дополнительное оборудование. Он готов выполнять любые задачи без вмешательства в конструкцию», — рассказал гендиректор ЦКБР.