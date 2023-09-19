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Во Львове после взрывов начался пожар на промышленном складе

Львовские власти сообщили о пожаре на промышленном складе после ударов
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Военная операция на Украине

После ночных взрывов во Львове произошел пожар на промышленном складе, два человека оказались под завалами, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в телеграм-канале.

Он уточнил, что из-под завалов разрушенного склада достали женщину и мужчину. Сначала Козицкий писал, что женщина пострадала, но позже сообщил, что она «предварительно без травм».

Мужчина находится в тяжелом состоянии, добавил глава областной администрации. По словам мэра Львова Андрея Садового, пострадавший — 26-летний молодой человек, его госпитализировали с открытым перелом конечности.

Ночью в Львовской области звучали сирены воздушной тревоги, работала система ПВО, сообщали местные власти.

Взрывы также прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области, Хмельницкой области, Одессе. Около 3:50 в зоне воздушной тревоги находилась примерно половина территории Украины — почти все западные и южные области.

Российское Минобороны утверждает, что удары наносятся только по военным объектам Украины, а не по гражданской инфраструктуре. Накануне ночью, по сообщению ведомства, были поражены места хранения дальнобойных западных ракет Storm Shadow, боеприпасов с обедненным ураном и центры радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ.

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