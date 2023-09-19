Львовские власти сообщили о пожаре на промышленном складе после ударов

Во Львове после взрывов начался пожар на промышленном складе

После ночных взрывов во Львове произошел пожар на промышленном складе, два человека оказались под завалами, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в телеграм-канале.

Он уточнил, что из-под завалов разрушенного склада достали женщину и мужчину. Сначала Козицкий писал, что женщина пострадала, но позже сообщил, что она «предварительно без травм».

Мужчина находится в тяжелом состоянии, добавил глава областной администрации. По словам мэра Львова Андрея Садового, пострадавший — 26-летний молодой человек, его госпитализировали с открытым перелом конечности.

Ночью в Львовской области звучали сирены воздушной тревоги, работала система ПВО, сообщали местные власти.

Взрывы также прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области, Хмельницкой области, Одессе. Около 3:50 в зоне воздушной тревоги находилась примерно половина территории Украины — почти все западные и южные области.

Российское Минобороны утверждает, что удары наносятся только по военным объектам Украины, а не по гражданской инфраструктуре. Накануне ночью, по сообщению ведомства, были поражены места хранения дальнобойных западных ракет Storm Shadow, боеприпасов с обедненным ураном и центры радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ.