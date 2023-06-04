Власти США объяснили взрыв под Вашингтоном падением самолета

Бизнес-джет Cessna Citation упал на юге штата Вирджиния, сообщили «РИА Новости» в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA) на просьбу прокомментировать информацию о взрыве под Вашингтоном.

«Четвертого июня самолет Cessna Citation около 15 часов (22:00 мск) упал в гористой местности в малонаселенном районе на юго-западе Вирджинии. Самолет вылетел из аэропорта Элизабеттон (штат Теннесси) и направлялся в аэропорт Лонг-Айленд Макартур в Нью-Йорке», — заявили в ведомстве

В FAA уточнили, что расследование данного происшествия будут вести авиационные власти страны. «Национальный совет по безопасности на транспорте будет отвечать за расследование и предоставит всю дальнейшую обновленную информацию», — добавили в пресс-службе.

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