Проект «Адвокатская улица» объявил о закрытии после признания иноагентом
Журналистский проект «Адвокатская улица» прекращает работу и закрывается, сообщила в телеграм-канале издания его главный редактор Екатерина Горбунова. В апреле Минюст признал «Адвокатскую улицу» иноагентом.
«К сожалению, у меня грустные новости: наше издание закроется в конце сентября. Я пишу об этом заранее по одной причине — чтобы вы понимали, почему редакция больше не сможет взять новые темы. Остаток месяца мы посвятим выпуску текстов, которые уже находятся в работе», — написала Горбунова.
Решение о закрытии проекта главред назвала тяжелым, но обдуманным. Главной причиной, по которой оно было принято, Горбунова назвала присвоение изданию статуса иноагента.
У редакции осталось «не так много вариантов для организации дальнейшей работы», заявила главред. «Но я серьезно оценила все обстоятельства, в которых оказались и проект, и связанные с ним люди. И считаю его завершение оптимальным решением», — заключила Горбунова.
Минюст признал «Адвокатскую улицу» иноагентом 21 апреля. В сообщении министерства говорилось, что проект «активно участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, направленных на формирование негативного образа Российской Федерации, действующего законодательства и правоприменительной практики», и «склонял к оказанию финансовой помощи иностранному агенту».
Редакция «Адвокатской улицы» называет ее проектом о событиях в адвокатском сообществе. Журналисты издания «инициируют всестороннее обсуждение спорных адвокатских тем», знакомят «с интересными представителями юридического сообщества» и проводят исследования, посвященные проблемам адвокатуры, говорится на сайте проекта.
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