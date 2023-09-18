Проект «Адвокатская улица» объявил о закрытии после признания иноагентом

Фото: Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»

Журналистский проект «Адвокатская улица» прекращает работу и закрывается, сообщила в телеграм-канале издания его главный редактор Екатерина Горбунова. В апреле Минюст признал «Адвокатскую улицу» иноагентом.

«К сожалению, у меня грустные новости: наше издание закроется в конце сентября. Я пишу об этом заранее по одной причине — чтобы вы понимали, почему редакция больше не сможет взять новые темы. Остаток месяца мы посвятим выпуску текстов, которые уже находятся в работе», — написала Горбунова.

Решение о закрытии проекта главред назвала тяжелым, но обдуманным. Главной причиной, по которой оно было принято, Горбунова назвала присвоение изданию статуса иноагента.

У редакции осталось «не так много вариантов для организации дальнейшей работы», заявила главред. «Но я серьезно оценила все обстоятельства, в которых оказались и проект, и связанные с ним люди. И считаю его завершение оптимальным решением», — заключила Горбунова.

Минюст признал «Адвокатскую улицу» иноагентом 21 апреля. В сообщении министерства говорилось, что проект «активно участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, направленных на формирование негативного образа Российской Федерации, действующего законодательства и правоприменительной практики», и «склонял к оказанию финансовой помощи иностранному агенту».