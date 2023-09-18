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Маск с сыном на руках рассказал Эрдогану о расставании с женой. Видео

Илон Маск с сыном на руках рассказал Эрдогану о расставании с женой

Маск с сыном на руках рассказал Эрдогану о расставании с женой. Видео
Video

Американский бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Нью-Йорке.

На встрече турецкий президент спросил бизнесмена, где сейчас его жена.

«О, она в Сан-Франциско. Сейчас мы расстались. Вот почему я забочусь о своем сыне», — ответил Маск.

Предприниматель пришел на встречу со своим сыном Лил Иксом. Во время беседы с Эрдоганом Маск держал ребенка на руках.

Лил Икс — прозвище, которое Маск дал сыну, имя которого X Æ A-XII. Мальчику три года. Его мать — певица Граймс, на которой Маск формально не был женат. Пара встречалась в 2018–2021 годах.

Маск официально был женат трижды на двух разных женщинах. Его первой женой в 2000 году стала писательница Джастин Уилсон, с которой он познакомился в Королевском университете в Онтарио (Канада). У супругов родились пятеро детей — двойняшки Гриффин и Ксавьер и тройняшки Дамиан, Саксон и Кай. Пара рассталась в 2008 году.

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Второй женой Маска стала актриса Талула Райли, на которой он женился в 2010 году. Два года спустя пара рассталась, однако в 2013 Райли и Маск поженились вновь. Через три года, в 2016-м, супруги развелись во второй раз. Детей у них не было.

Еще одной спутницей Маска стала певица Граймс. Она родила бизнесмену двоих детей — сына X Æ A-XII и дочь Экзу Дарк Сайдерил (певица позднее переименовала ее в Y, но власти не признали новое имя). Также Bussiness Insider писал, что у пары, возможно, есть третий, «тайный» ребенок — мальчик по имени Техно Механикус.

Еще двух детей — близнецов — Маску родила топ-менеджер Neuralink Шивон Зилис, но брак между ними зарегистрирован не был.

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