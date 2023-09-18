Суд ООН начал слушания по иску против России по конвенции о геноциде
Международный суд ООН в Гааге начинает слушания по иску Украины против России о нарушении конвенции о геноциде в связи с военной операцией. Об этом сообщается на сайте суда.
Слушания пройдут с 18 по 27 сентября. В первый день выступит российская сторона, 19 сентября слово предоставят Украине, затем суд выслушает еще более 30 государств, которые подали заявления об участии в деле. Среди них — Германия, Канада, Эстония и Финляндия.
Украина подала иск о нарушении конвенции о геноциде 27 февраля 2022 года, спустя три дня после начала российской военной операции.
Международный суд — главный судебный орган ООН. Он находится во Дворце мира в Гааге (Нидерланды), работает с 1946 года и разрешает, в соответствии с международным правом, юридические споры между государствами.
При рассмотрении споров между государствами суд проводит публичные слушания, во время которых выступают представители и адвокаты сторон, а затем обсуждает дело на закрытых заседаниях и оглашает решение. Это решение является окончательным и не подлежит обжалованию. Если одно из государств — участников разбирательства не выполняет его, другая сторона может обратиться в Совет Безопасности ООН.
Россия признает юрисдикцию Международного суда ООН, однако оспаривает ее по отдельным делам. В октябре 2022 года Москва направила в суд возражения относительно права суда рассматривать иск Украины к России о нарушении конвенции о геноциде. «Претензии Киева в действительности сводятся к оспариванию правомерности проведения специальной военной операции в соответствии с Уставом ООН, а также статуса ДНР и ЛHP. К этим вопросам упомянутая Конвенция не имеет никакого отношения», — заявили в МИД.
Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него приняла Генеральная Ассамблея ООН в 1948 году. В конвенции говорится, что геноцид может выражаться в форме убийства членов какой-либо определенной национальной группы, причинения им серьезных телесных повреждений и т.д. Совершающие геноцид лица, в том числе соучастники, участвующие в заговоре с целью совершения геноцида, подстрекающие к его совершению и покушающиеся него, подлежат наказанию.
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