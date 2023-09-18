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Бронепоезд Ким Чен Ына проехал по России более 4 тыс. км

«РИА Новости»: бронепоезд Ким Чен Ына проехал по России более 4 тыс. км

Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына в ходе его визита в Россию проехал более 4 тыс. км по железным дорогам страны, посчитало «РИА Новости».

Как отмечает агентство, это расстояние сравнимо с Байкало-Амурской магистралью, 70 кругами по Московскому центральному кольцу (МЦК), или тремя путешествиями из Петербурга в Москву и обратно.

Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября. Это его первый визит с 2019 года. На следующий день президент России Владимир Путин встретился с ним на космодроме Восточный в Амурской области на Дальнем Востоке, где они обсудили развитие двусторонних отношений. Переговоры с участием делегаций продлились больше часа. Позже они продолжили беседу тет-а-тет.

15 сентября северокорейский лидер побывал на авиационном заводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, где ему показали, как собирают российские самолеты. Также он оценил полет истребителя Су-35.

16 сентября Ким Чен Ын прибыл в Приморье. Северокорейский лидер посетил балет «Спящая красавица» на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке. Также он побывал на базе Тихоокеанского флота (ТОФ) России.

Свой визит он завершил 17 сентября. Все это время он передвигался по России на бронепоезде, известным под неофициальным названием «передвижная крепость».

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Согласно данным южнокорейской и американской разведок, в распоряжении делегаций из КНДР, как правило, находится не менее 90 специальных вагонов, разделенных на три разных состава. Флагманский локомотив необходим для отслеживания любых препятствий и признаков возможного нападения, чтобы заранее предупредить второй состав, в котором как раз и едет северокорейский лидер. Третий поезд, идущий вслед за вторым составом, везет дополнительную охрану и обслуживающий персонал, а также различное оборудование.

Каждый вагон оборудован пуленепробиваемыми стеклами, а также усиленными стенами и днищем, способным выдерживать взрывы мощных бомб. Из-за брони и большого количества перевозимого оборудования специальный состав значительно тяжелее любого «гражданского» поезда, из-за чего скорость передвижения не превышает 60 км/ч.

Теги
Ким Чен Ын Россия железные дороги бронепоезд
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