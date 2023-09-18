Бронепоезд Ким Чен Ына проехал по России более 4 тыс. км

Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына в ходе его визита в Россию проехал более 4 тыс. км по железным дорогам страны, посчитало «РИА Новости».

Как отмечает агентство, это расстояние сравнимо с Байкало-Амурской магистралью, 70 кругами по Московскому центральному кольцу (МЦК), или тремя путешествиями из Петербурга в Москву и обратно.

Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября. Это его первый визит с 2019 года. На следующий день президент России Владимир Путин встретился с ним на космодроме Восточный в Амурской области на Дальнем Востоке, где они обсудили развитие двусторонних отношений. Переговоры с участием делегаций продлились больше часа. Позже они продолжили беседу тет-а-тет.

15 сентября северокорейский лидер побывал на авиационном заводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, где ему показали, как собирают российские самолеты. Также он оценил полет истребителя Су-35.

16 сентября Ким Чен Ын прибыл в Приморье. Северокорейский лидер посетил балет «Спящая красавица» на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке. Также он побывал на базе Тихоокеанского флота (ТОФ) России.

Свой визит он завершил 17 сентября. Все это время он передвигался по России на бронепоезде, известным под неофициальным названием «передвижная крепость».