Группировка «Восток» уничтожила станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ у Новополя в ДНР, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

Помимо этого, артиллерия «Востока» уничтожила пикап ВСУ в районе Пречистовки и склад боеприпасов в Углесборочном. В ходе контрбатарейной борьбы также были уничтожены шесть минометных расчетов.

«Авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Новомайорского, Урожайного, Пречистовки и Владимировки», — добавил он.

На южнодонецком направлении подразделения «Востока» уничтожили две разведывательные и одну штурмовую группу ВСУ в районе Приютного, а также пресекли выход группы пехоты противника в направлении Старомайорского и сорвали ротацию подразделений ВСУ севернее Никольского.

Российское Минобороны регулярно отчитывается о потерях украинской стороны, в том числе об уничтожении западной техники.

16 сентября начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили сообщил, что российская авиация уничтожила девять военных машин ВСУ, среди них — американская боевая машина пехоты Bradley



По данным начальника пресс-центра, уничтожена одна БМП Bradley, три бронированные машины 3-й штурмовой бригады ВСУ, а также пять автомобилей. Украинские военные также потеряли четыре миномета калибра 120 мм и три американские гаубицы М777. Дроны-камикадзе уничтожили наблюдательный пункт, боевую бронированную машину и пулеметный расчет противника в Раздоловке и Авдеевке.