По всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные карты оповещений. Власти предупреждают жителей о ракетной угрозе и призывают проследовать в укрытия.

Тревогу в южных регионах Украины начали объявлять с 00:30 (мск). Тогда местные СМИ сообщили о взрывах в Одесской области, в частности в портах Килия и Измаил.

Позже, в районе 4 ночи, тревога начала распространяться на центральные и восточные регионы страны, а спустя час была объявлена и в западных областях.

С осени 2022 года Минобороны России заявляет об ударах по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. В военном ведомстве подчеркивают, что не атакуют гражданские объекты.







