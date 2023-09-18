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Военная операция на Украине ,  
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По всей территории Украины объявили воздушную тревогу

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Военная операция на Украине

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные карты оповещений. Власти предупреждают жителей о ракетной угрозе и призывают проследовать в укрытия.

Тревогу в южных регионах Украины начали объявлять с 00:30 (мск). Тогда местные СМИ сообщили о взрывах в Одесской области, в частности в портах Килия и Измаил.

Позже, в районе 4 ночи, тревога начала распространяться на центральные и восточные регионы страны, а спустя час была объявлена и в западных областях.

С осени 2022 года Минобороны России заявляет об ударах по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. В военном ведомстве подчеркивают, что не атакуют гражданские объекты.

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу
По всей территории Украины объявили воздушную тревогу




 

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Теги
Украина Воздушная тревога взрывы Военная операция на Украине
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