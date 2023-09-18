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В США два пилота погибли при столкновении во время воздушной гонки

Два пилота погибли после столкновения самолетов во время воздушной гонки в США

Два пилота погибли при столкновении самолетов во время воздушной гонки в городе Рино штата Невада в США, сообщила Ассоциация воздушных гонок Рино (RARA) в X (раннее — Twitter),

Никто из зрителей не пострадал. Самолеты столкнулись при завершении гонки, во время приземления, уточнили в Ассоциации. Пилоты управляли самолетами Six-Cat и Baron’s Revenge.

«Мы сотрудничаем с Национальным советом по безопасности на транспорте, Федеральным управлением гражданской авиации и всеми местными властями, чтобы определить причину аварии», — сообщили в RARA.

В июле два военных самолета A-27 Super Tucano столкнулись во время тренировки на региональной базе в Колумбии

Офицеры Военно-воздушных сил Колумбии тренировались для выступления на параде 20 июля в рамках мероприятия Aeronautica. Один из самолетов упал на взлетно-посадочную полосу Апиай, второй — в 1 км от взлетно-посадочной полосы в секторе Финка-Лорето. Оба пилота катапультировались, один погиб на месте, второй без серьезных ран был госпитализирован. На месте происшествия находятся пожарно-спасательные подразделения.

Теги
самолет США столкновение
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