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В зоопарке Екатеринбурга умерла белая медведица Айна

В зоопарке Екатеринбурга в возрасте 25 лет умерла белая медведица Айна
Фото: официальный портал Екатеринбурга
Фото: официальный портал Екатеринбурга

На 26-м году жизни в зоопарке Екатеринбурга умерла белая медведица Айна, сообщили в пресс-службе администрации города.

«В результате резко ухудшившегося состояния здоровья в возрасте 25 лет умерла Айна. Говорить о точном диагнозе, в результате которого произошла смерть, можно будет после патологоанатомической экспертизы», — привели в мэрии комментарий пресс-службы зоопарка.

Айна родилась в зоопарке в Перми у пожилой белой медведицы, отметили в учреждении. Позже ее передали в зоопарк Екатеринбурга, чтобы она составила пару белому медведю Умке, которого привезли с Чукотки в 1998 году. Белые медведи прожили вместе больше 20 лет.

Умка умер в апреле 2021 года. В зоопарке изначально говорили, что причиной смерти животного стал мяч, брошенный в вольер. После проведенной проверки в прокуратуре Свердловской области сообщили, что смерть медведя наступила в результате кровоизлияния в мозг. Комплекс морфологических изменений был характерен для «онкологического процесса в печени».

При патологоанатомическом вскрытии в полости желудка животного также обнаружили мяч. В ведомстве пришли к выводу, что сотрудниками зоопарка принимались недостаточные меры, «направленные на обеспечение безопасности животных».

Теги
Екатеринбург Свердловская область зоопарк медведи
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