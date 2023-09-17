Нагорный Карабах согласился принять гуманитарные грузы из Баку и Еревана

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Власти непризнанного Нагорного Карабаха приняли предложение российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК) пропустить гуманитарные грузы по Лачинскому коридору и Агдамской дороге, то есть о синхронной доставке помощи из Армении и Азербайджана. Об этом сообщает портал 24News.am со ссылкой на информационный штаб региона.

«Организация этого процесса необходима как для нейтрализации угроз жизни и здоровью наших граждан, так и для обеспечения дальнейшей транспортировки гуманитарных грузов по Бердзорскому коридору (армянское название Лачинского коридора. — РБК)», — говорится в сообщении.

В штабе также отметили, что посредники работают над организацией встречи с официальными представителями Нагорного Карабаха и Азербайджана для снижения напряженности в регионе.

Лачинский коридор — единственная дорога из Карабаха в Армению. Ереван обвиняет Баку в его блокировке, что мешает поставкам в регион продуктов и лекарств.

В Степанакерте и Баку 10 сентября сообщили о договоренности открыть два коридора, в том числе Лачинский, для гуманитарной помощи.

«Арменпресс» сообщало, что карабахские власти пропустят гуманитарный конвой в республику через город Аскеран недалеко от линии фронта с Азербайджаном.

Днем 9 сентября Российское общество Красного Креста направило в Карабах грузовик с продовольственной и другой помощью. Он поехал по маршруту через азербайджанский город Агдам.