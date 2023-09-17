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На Крымском мосту приостановили движение автомобилей

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщил оперативный канал о ситуации на дороге.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении центра.

В последний раз движение на Крымском мосту временно перекрывали 14 сентября. Тогда Минобороны сообщило, что средства ПВО сбили 11 беспилотников над территорией полуострова.

Движение по переправе регулярно приостанавливают из-за попыток его атаковать. О последней из них российское Минобороны сообщало 9 сентября. Тогда, по данным оборонного ведомства, мост пытались атаковать три украинских безэкипажных полупогружных катера.

Теги
Крымский мост Крым автомобильное движение
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