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Антициклон-трансформер принесет в Россию субтропическую жару

Гришковец: антициклон-трансформер принесет субтропическую жару в Россию
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Антициклон-трансформер принесет субтропическую жару в Москву и европейскую часть России, сообщил в телеграм-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«[В сентябре] в Центральной России среднемесячная температура на 1,5 градуса выше нормы, а осадков за две недели выпало всего около 5%», — написал Тишковец. В первой половине следующей недели ожидается температура до 22 градусов, добавил синоптик.

Во второй половине недели антициклон-трансформер переместится на Урал и в Западную Сибирь, там температура поднимется до 27 градусов — нормы для июля, а ночью не опустится ниже 9 градусов.

Тишковец отметил, что в воскресенье, 24 сентября, есть вероятность побить рекорд 99-летний давности: в 1924 году метеорологи в этот день зафиксировали в Москве 25,4 градуса. В конце сентября температура в течение суток ожидается от 4 до 15 градусов, в октябре начнется золотая осень, добавил синоптик.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозировал теплую неделю с 18 по 24 сентября в Москве и Подмосковье. Теплый циклон из Европы ожидается в среду, 20 сентября, тогда температура повысится до 23 градусов. Во второй половине недели дневные температуры будут достигать 21 градуса, что на 4–5 градусов выше нормы.

Теги
Евгений Тишковец Москва Россия жара
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