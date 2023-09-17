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У Подольска образовалась многокилометровая пробка из-за смертельного ДТП

В Подмосковье из-за смертельного ДТП образовалась пробка длиной более 10 км

В Подмосковье образовалась многокилометровая пробка из-за ДТП у Подольска. Сервис «Яндекс Карты» оценивает длину пробки в 14 км. Телеграм-канал «Подъем» пишет, что водители стоят в пробке несколько часов, ее причиной стало ДТП.

Движение осложнено на Симферопольском шоссе — это автодорога на южном направлении Москвы и Московской области. Шоссе переходит в федеральную автодорогу М-2 близ Серпухова.

РБК сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону, что на 32-м км автодороги М-2 водитель фуры по пути следования столкнулся с двумя грузовыми автомобилями, он погиб. «Движение затруднено. Сотрудники ГИБДД находятся на месте, разбираются», — уточнили в ведомстве.

В ночь на 17 сентября на юге Москвы водитель внедорожника совершил около десяти ДТП и скрылся. В МВД сообщали, что пострадавших нет. Виновника аварии задержали на территории Московской области.

Теги
новости Подольск ДТП Подмосковье пробка
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