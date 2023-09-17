Комика и экс-мужа Кэти Перри Расселла Брэнда обвинили в изнасилованиях

Британского актера и комика Расселла Брэнда обвинили в изнасилованиях и сексуальных домогательствах. Материал с показаниями четырех женщин опубликовала газета The Sunday Times, которая провела совместное расследование с The Times и Channel 4.

По словам четырех женщин, они подверглись изнасилованиям и домогательствам со стороны Брэнда в период с 2006 по 2013 год. В то время комик играл в голливудских фильмах и работал ведущим на BBC Radio 2 и Channel 4.

Одна из женщин утверждает, что Брэнд изнасиловал ее, когда она находилась у него дома в Лос-Анджелесе. Согласно медицинским документам, в тот же день она обратилась в кризисный центр для жертв сексуализированного насилия. Женщина также показала переписку, в которой писала Брэнду, что чувствует себя использованной, добавив: «Когда девушка говорит "нет", это означает "нет"». Брэнд ответил, что ему «очень жаль».

Другая женщина рассказала, что комик изнасиловал ее, когда ей было 16 лет, и она еще училась в школе. Третья женщина утверждает, что подверглась сексуализированному насилию, когда работала с Брэндом в Лос-Анджелесе. По ее словам, он угрожал подать в суд, если она расскажет кому-либо о произошедшем. Четвертая женщина также обвинила комика в насилии.

Юристы Брэнда охарактеризовали расследование как кампанию, направленную на причинение вреда их клиенту. По их словам, комик считает, что обвинения связаны с его критикой этих медиа. На своем канале на YouTube Брэнд сказал, что отрицает обвинения, добавив, что никогда ни к чему не принуждал своих партнеров.

Как пишет The Sunday Times, в 2002 году Брэнд поборол наркотическую зависимость. В 2005 году он лечился от сексуальной зависимости в клинике в США. В 2010-2011 годах Брэнд состоял в браке с певицей Кэтти Перри. На развод подал комик, указав в качестве причины «непреодолимые разногласия».