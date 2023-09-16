Итальянского адмирала избрали новым главой военного комитета НАТО

Новым председателем военного комитета НАТО избрали начальника Главного штаба Вооруженных сил Италии Джузеппе Каво Драгоне. Об этом сообщила пресс-служба Североатлантического альянса.

«Министры обороны стран НАТО согласились продлить мандат нынешнего председателя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра еще на шесть месяцев и избрать его преемником главнокомандующего обороной Италии адмирала Джузеппе Каво Драгоне», — отмечается в заявлении.

В НАТО объяснили такое решение необходимостью преемственности руководства «в нестабильном климате безопасности на фоне самого активного укрепления коллективной обороны альянса со времен холодной войны». В блоке отметили, что принятые условия позволят адмиралу Драгоне оставаться на посту начальника Главного штаба ВС Италии до ноября 2024 года.

Бауэр заявил, что польщен доверием, которое ему оказали министры обороны НАТО, и пообещал сделать «все возможное, чтобы продолжать объединять север, юг, восток, запад, большие и малые [страны] в нашем альянсе». Драгоне в свою очередь поблагодарил Бауэра за вдохновляющую «выдающуюся работу». «Для меня большая честь получить это престижное назначение, обязанности я буду выполнять с безоговорочной приверженностью успеху Атлантического альянса и утверждению его основополагающих ценностей, свободы и демократии», — сказал итальянский адмирал.

В состав военного комитета НАТО входят начальники штаба обороны государств — членов альянса. Орган консультирует Североятлантический совет по вопросам лучшей военной политики и стратегии.

Председатель военного комитета НАТО представляет основанные на консенсусе взгляды всех начальников штаба обороны государств НАТО. Он действует в качестве главного военного советника Генерального секретаря, Североатлантического совета и других руководящих органов блока.