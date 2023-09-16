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Военная операция на Украине ,  
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Минсельхоз Венгрии объяснил запрет аграрной продукции с Украины

Венгрия запретила 24 вида сельскохозяйственных товаров с Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Венгрия ввела запрет на импорт более 20 украинских товаров, потому что их поставки по сниженной цене наносят ущерб местным аграриям. Об этом в интервью журналу Vilag gazdasag сообщил глава Минсельхоза Иштван Надь.

Брюссель не прислушался к просьбе восточноевропейских фермеров о помощи, не продлил мораторий и даже предоставил Украине решать, какой урожай и в каком количестве она хочет экспортировать в Венгрию или другие приграничные страны. Это неприемлемо, поэтому нам пришлось действовать в национальном качестве, поэтому мы расширили запрет на импорт зерна и распространили его на другие продукты», — заявил Надь.

Он добавил, что только так получится защитить интересы фермеров Венгрии. Если бы этот запрет не ввели, то «в ближайшие несколько дней в венгерское сельское хозяйство потекло бы такое же количество урожая, как и раньше, и это привело бы к неуправляемой ситуации», подчеркнул Надь.

15 сентября Еврокомиссия не стала продлевать эмбарго на ввоз украинского зерна. 7 сентября президент Украины Владимир Зеленский призвал не продлевать эти ограничения и, в противном случае, пригрозил обратиться в арбитражные суды.

В своем Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России) Надь писал, что в ответ на это решение Брюсселя Венгрия «на национальном уровне закрывает границы» для 24 видов сельхозпродукции с Украины. В список продуктов вошли, в частности, вино, мясо (свинина, говядина, птица), овощи, семена подсолнечника.

5 апреля Польша в одностороннем порядке запретила ввоз украинской сельхозпродукции в страну. В скором времени так же поступили и Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия. Страны обосновали эмбарго защитой интересов фермеров.

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Теги
Венгрия Украина фермеры Минсельхоз запрет на импорт зерно сельское хозяйство
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