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Умер актер из сериала «Саша + Маша» и режиссер «Следа» Игорь Кечаев

Актер из сериала «Саша + Маша» и режиссер «Следа» Игорь Качаев умер в 62 года
Игорь Кечаев
Игорь Кечаев (Фото: Электротеатр Станиславский)

Актер и режиссер Игорь Кечаев умер в возрасте 62 года, сообщила пресс-служба электротеатра «Станиславский». В заявлении отмечается, что артист был «близким другом» театра.

Кечаев умер 13 сентября после продолжительной болезни, сказали в пресс-службе. Прощание с ним состоялось 15 сентября в институте им. Н.В. Склифосовского в Москве.

Кечаев родился 3 февраля 1961 года. Окончил режиссерский факультет ГИТИСа, сотрудничал с Театром на Таганке. На счету артиста работы в 29 проектах, в основном, в качестве режиссера. Он снял шесть серий сериала «След» в 2007–2011 годах, сериалы «Переезд» (2013), «Чужой ребенок» (2019), «Верь своему мужу» (2020), «Она, он и она» (2021), а также несколько эпизодов сериала «Товарищи полицейские» (2011–2012) и другие проекты. Последней работой Кечаева стала съемка сериала «Хочу тебе верить» (2021).

Артист также снимался в кино, на его счету работы в восьми проектах. Он снялся в драме «Меня зовут Арлекино» (1988), где сыграл Интера. Играл роли в сериалах «Саша + Маша» (2003–2005, Денис) и «Смерть за кулисами» (1991), фильмах «Бумажный солдат» (2008) и «Под электрическими облаками» (2015).

Теги
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