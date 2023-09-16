В Приморье у туристической базы нашли акулу

В Приморье на пляже у туристической базы нашли сельдевую акулу

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Отдыхающие в бухте Триозерье Приморского края нашли на пляже неподалеку от туристической базы акулу, сообщает Prima Media.

Каким образом акула оказалась на пляже, агентство не уточняет. Очевидцы предположили, что ее могли вытащить на берег отдыхающие. Как сообщил источник издания, акулу выпустили обратно в море.

Кадры того, как туристы выпускают акулу в воду, опубликовал телеграм-канал SHOT. Хищника, по его данным, заметили неподалеку от пирса, где тот запутался в сетях. Отдыхающие доплыли до места на сапбордах и за хвост вытащили акулу на берег, передает телеграм-канал. Туристы сфотографировались с ней и выпустили в море.

Как сообщает SHOT, речь идет о сельдевой акуле, которая достигала 2 метров в длину. Такие же данные приводит Baza.