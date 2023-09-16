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В Приморье у туристической базы нашли акулу

В Приморье на пляже у туристической базы нашли сельдевую акулу

В Приморье у туристической базы нашли акулу
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Отдыхающие в бухте Триозерье Приморского края нашли на пляже неподалеку от туристической базы акулу, сообщает Prima Media.

Каким образом акула оказалась на пляже, агентство не уточняет. Очевидцы предположили, что ее могли вытащить на берег отдыхающие. Как сообщил источник издания, акулу выпустили обратно в море.

Кадры того, как туристы выпускают акулу в воду, опубликовал телеграм-канал SHOT. Хищника, по его данным, заметили неподалеку от пирса, где тот запутался в сетях. Отдыхающие доплыли до места на сапбордах и за хвост вытащили акулу на берег, передает телеграм-канал. Туристы сфотографировались с ней и выпустили в море.

Как сообщает SHOT, речь идет о сельдевой акуле, которая достигала 2 метров в длину. Такие же данные приводит Baza.

Сельдевые акулы — это семейство акул, распространенных во всем Мировом океане. К нему относятся пять ныне живущих видов из трех родов (белые акулы, акулы-мако и, собственно, сельдевые акулы). Большинство видов семейства считаются вымершими.

Все акулы семейства в основном питаются рыбой, тюленями, морскими котиками, каланами и падалью. Опасность для человека представляют только белые акулы и акулы-мако.

В водах России обитают два вида рода сельдевых акул. Это тихоокеанская и атлантическая сельдевые акулы.

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Теги
акула Приморский край турбаза
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