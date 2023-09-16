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Дегтярев показал Ким Чен Ыну журнал «Корея» с Ким Ир Сеном

Дегтярев показал Ким Чен Ыну журнал «Корея» 1984 года о визите Ким Ир Сена

Фото: Degtyarev_Info / Telegram
Фото: Degtyarev_Info / Telegram
Фото: Degtyarev_Info / Telegram

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев показал руководителю КНДР Ким Чен Ыну специальный выпуск журнала «Корея» 1984 года о визите в СССР его деда, бывшего северокорейского лидера Ким Ир Сена. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

«Показал глубокоуважаемому товарищу Ким Чен Ыну спецвыпуск журнала «Корея» за 1984 год. Журнал посвящен визиту великого вождя товарища Ким Ир Сена в СССР, есть в нем и фотолетопись посещения Хабаровского края», — написал губернатор.

На фотографии, которую показал Дегтярев, видна обложка журнала. На ней Ким Ир Сен стоит на перроне и принимает букет гвоздик из рук советской школьницы.

Ким Ир Сен — дед действующего руководителя КНДР Ким Чен Ына. Он был основателем КНДР и первым главой северокорейского государства с 1948 года. В 1948–1972 годах был председателем кабинета министров КНДР. После упразднения должности в 1972 году занял пост президента КНДР.

Умер 8 июля 1994 года в возрасте 82 лет. После смерти он был объявлен «Вечным президентом» КНДР, что было отражено в преамбуле Конституции. Тело Ким Ир Сена погребено в Кымсусанском дворце Солнца на северо-востоке Пхеньяна. Позднее там же захоронили его сына, предыдущего руководителя КНДР Ким Чен Ира.

Визит Ким Ир Сена в СССР в 1984 году был вторым по счету, до этого он посещал страну в 1956 году. Тогда руководитель КНДР прибыл в Москву на поезде и встретился с советским генсеком Константином Черненко. Главы двух стран обсудили состояние корейской армии. ТАСС сообщал, что «особое внимание было уделено вопросам укрепления безопасности на Дальнем Востоке и в зоне Тихого океана». Кроме того, Ким Ир Сен посетил Свердловск (ныне — Екатеринбург), где встретился с Борисом Ельциным. Последний тогда занимал должность секретаря свердловского областного комитета КПСС.

Свой последний, третий визит в СССР Ким Ир Сен совершил в 1986 году.

Ким Чен Ын находится с официальным визитом в России уже несколько дней. Он посетил Хабаровский край, Приморье и Амурскую область, встретился с президентом России Владимиром Путиным и главой Минобороны Сергеем Шойгу.

Теги
Ким Чен Ын Ким Ир Сен КНДР официальный визит журнал Михаил Дегтярев
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