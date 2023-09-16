Минобрнауки ответило на вопрос о новых направлениях в вузах для оборонки

Опыт специальной военной операции должен многое скорректировать в направлениях подготовки в вузах, технологических решениях и приоритетах, заявил «РИА Новости» замглавы Минобрнауки Денис Секиринский.

Заместителю главы ведомства был задан вопрос, могут ли появиться в вузах новые направления подготовки специалистов для оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

«Все зависит от запросов. Думаю, что все близко и к гражданским. Опыт СВО многое должен скорректировать и в направлениях подготовки, и в технологических решениях, и в том, какие приоритеты должны быть», — ответил собеседник агентства.

В июне 2022 года занимавший тогда пост вице-премьера Юрий Борисов сказал, что российским оборонно-промышленным предприятиям в ближайшее время будет недоставать 400 тыс. сотрудников, в том числе 120 тыс. человек с высшим образованием. На нехватку специалистов в этой области обращалвнимание и президент России Владимир Путин.

В марте в пресс-службе Минобрнауки России сообщили «РИА Новости», что министерство и Минпромторг работают над оперативным обеспечением предприятий ОПК кадрами. Ведомство планирует подготовить 4,5 тыс. человек для предприятий ОПК по программам целевого обучения за счет федерального бюджета, говорили в министерстве. Одна из таких программ — «Новые кадры ОПК» — существовала в России в 2016-2020 годах.

Власти российских регионов уже сообщали о запуске новых направлений подготовки специалистов для ОПК в учебных заведениях. В конце августа об этом объявил министр экономического развития Тульской области Антон Емельяненко. В регионе создали кафедру подготовки кадров по созданию тренажеров для тренировок сухопутных войск и направление по обучению машинным технологиям композиционных материалов. Только оборонным предприятиям Тульской области сейчас не хватает порядка 9 тыс. человек, уточнял Емельяненко.