СК завел дело после смерти сотрудник ДПС во время задержания

В Подмосковье следователи возбудили уголовное дело после смертельного ранения сотрудника ДПС при задержании правонарушителя, сообщило главное следственное управление СК по региону.

По данным следствия, в Солнечногорске 15 сентября сотрудники ДПС подали сигнал об остановке водителю Mercedes без номеров. Мужчина продолжил движение и попытался оторваться от полицейских, которые начали преследование.

У деревни Вертлино водитель остановился, вышел из машины и выстрелил в сотрудника полиции, тот скончался на месте. Водителя Mercedes ранили ответным огнем и доставили в больницу.

Возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК) и незаконное приобретение и хранения оружия (ч.1 ст. 222 УК). Максимальное наказание по первой статье — лишение свободы до 20 лет или пожизненное заключение, по второй — лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом 100 тыс. руб. или в размере заработной платы за полгода.

Следователи осмотрели место происшествия и изъяли оружие. Проводятся допросы, будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данным телеграм-каналов Shot и Baza, преступление совершил 52-летний житель Москвы Алексей Юшин. Последний писал, что он получил ранение в ключицу и предплечье, одна пуля по касательной задела голову. Юшина оперируют. В результате стрельбы погиб 41-летний сотрудник ДПС Алексей Марков.

В конце июня в подмосковном Орехово-Зуеве произошла стрельба при попытке задержания четырех подозреваемых в вымогательстве. Тогда были ранены двое полицейских, один из них скончался. Следователи завели дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).