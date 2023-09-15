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В рязанском Рыбном произошел пожар у станции

Для тушения пожара у станции Рыбное под Рязанью направили пожарный поезд
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Для тушения пожара рядом со станцией Рыбное в Рязанской области направили пожарный поезд с этой же станции. Об этом сообщила Московская железная дорога (филиал РЖД) в своем телеграм-канале. Город Рыбное расположен к северо-западу от Рязани.

Пожар произошел в городских строениях, принадлежащих сторонней организации, уточнили в МЖД. Угрозы объектам инфраструктуры железной дороги нет, на движение поездов ситуация не влияет.

В Рыбном загорелся пластик на территории авторазборки, сообщает Ya62 со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Рязанской области. Площадь пожара составляет около 250 кв. м. В тушении участвуют 17 человек и четыре единицы техники. Информация о пострадавших не поступала.

В начале сентября пожарный поезд задействовали для тушения пожара в ангаре, переделанном под автосервис, в районе нефтебазы «Ручьи» на Пискаревском проспекте в Петербурге. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. На тушение пожара ушло более шести часов.

Теги
Рязанская область пожары станция пожарный поезд РЖД Московская железная дорога
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