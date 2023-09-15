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Игорь Николаев попал в больницу

Певец и композитор Игорь Николаев попал в больницу
Игорь Николаев
Игорь Николаев (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Народный артист России, певец и композитор Игорь Николаев находится в больнице в плановом порядке. Об этом сообщил ТАСС источник в окружении музыканта.

«С ним все нормально, говорили вот только что. Он не в реанимации. Планово он в больнице», — сказал собеседник агентства.

Mash писал, что Николаев попал в реанимацию, у него обнаружили следы обширного инфаркта. По данным телеграм-канала, музыкант находится в сознании, но в палату к нему не впускают даже близких родственников.

Shot сообщал, что Николаев находится в тяжелом состоянии из-за проблем с сердцем. В январе телеграм-канал писал, что музыкант попал в одну из московских больниц с подозрением на инфаркт, тогда ему сделали операцию.

Николаев в январе говорил, что он проходит обследование, чувствует себя хорошо, а сообщения о его критическом состоянии «несколько преувеличены». Музыкант благодарил всех, кто беспокоился о его здоровье, «за поддержку и добрые слова». При этом он не уточнял, почему обратился в лечебное учреждение.

Игорь Николаев родился 17 января 1960 года в городе Холмске на Сахалине. Он писал песни для таких артистов, как Алла Пугачева («Айсберг», «Расскажите, птицы»), Ирина Аллегрова («Суженый мой», «Не улетай, любовь», «Странник», «Младший лейтенант»), Наташа Королева («Желтые тюльпаны», «Подсолнухи», «Маленькая страна»). С 1986 года Николаев выступает как сольный исполнитель.

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В 2001 году Николаев стал заслуженным деятелем искусств, в 2019-м получил звание народного артиста России.

Теги
Игорь Николаев Больница госпитализация проблемы с сердцем
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