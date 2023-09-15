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Министерство заявило о решении проблемы с кадрами в школе в Екатеринбурге

Минпросвещения: вопрос с комплектованием учителей в школе на Уралмаше решен
Школа №22 в Екатеринбурге
Школа №22 в Екатеринбурге (Фото: ekb22 / VK)

С 18 сентября учебный процесс в школе № 22 в Екатеринбурге будет проходить в полном объеме, проблема дефицита кадров после увольнения учителей решена, сообщили РБК в Минпросвещения.

«Минпросвещения России вмешалось в ситуацию и решило вопрос с комплектованием педагогическими кадрами в школе № 22 г. Екатеринбурга», — сообщили в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что в полном объеме образовательный процесс пойдет с начала следующей рабочей недели.

В министерстве не уточнили, как именно был решен вопрос с кадрами.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу губернатора Свердловской области.

За лето из школы № 22 на Уралмаше уволились, по словам родителей, около 20 преподавателей. Родители учащихся в заведении детей заявили, что у многих школьников из расписания пропали важные предметы, включая биологию, русский язык и географию, в том числе у выпускных классов.

В связи с ситуацией родители пришли к школе, чтобы встретиться с директором Ильей Смирновым, которого назначили на этот пост в октябре 2022 года. По их мнению, именно из-за него дети остались без учителей. Директор сначала отказывался разговаривать с родителями, а позже согласился принять их, «но без журналистов».

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С собравшимися людьми встретился также директор департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко. Он заявил, что учебную нагрузку распределят между оставшимися педагогами, департамент предпринял меры по поиску новых преподавателей.

Теги
Екатеринбург новости Минпросвещения школьники учителя
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