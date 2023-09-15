Минпросвещения: вопрос с комплектованием учителей в школе на Уралмаше решен

Министерство заявило о решении проблемы с кадрами в школе в Екатеринбурге

Школа №22 в Екатеринбурге (Фото: ekb22 / VK)

С 18 сентября учебный процесс в школе № 22 в Екатеринбурге будет проходить в полном объеме, проблема дефицита кадров после увольнения учителей решена, сообщили РБК в Минпросвещения.

«Минпросвещения России вмешалось в ситуацию и решило вопрос с комплектованием педагогическими кадрами в школе № 22 г. Екатеринбурга», — сообщили в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что в полном объеме образовательный процесс пойдет с начала следующей рабочей недели.

В министерстве не уточнили, как именно был решен вопрос с кадрами.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу губернатора Свердловской области.

За лето из школы № 22 на Уралмаше уволились, по словам родителей, около 20 преподавателей. Родители учащихся в заведении детей заявили, что у многих школьников из расписания пропали важные предметы, включая биологию, русский язык и географию, в том числе у выпускных классов.

В связи с ситуацией родители пришли к школе, чтобы встретиться с директором Ильей Смирновым, которого назначили на этот пост в октябре 2022 года. По их мнению, именно из-за него дети остались без учителей. Директор сначала отказывался разговаривать с родителями, а позже согласился принять их, «но без журналистов».

С собравшимися людьми встретился также директор департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко. Он заявил, что учебную нагрузку распределят между оставшимися педагогами, департамент предпринял меры по поиску новых преподавателей.