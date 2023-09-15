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В Екатеринбурге объяснили массовое увольнение педагогов из одной школы

Из школы №22 в Екатеринбурге за лето уволились более десяти учителей
Средняя общеобразовательная школа № 22 в Екатеринбурге
Средняя общеобразовательная школа № 22 в Екатеринбурге (Фото: МАОУ СОШ № 22)

Учителя из екатеринбургской школы № 22 уволились как по собственному желанию, так и из-за выхода на пенсию, сообщили агентству Ura.ru в департаменте информационной политики города.

«Школу покинули несколько педагогов, из них четыре пенсионного возраста с выходом на пенсию и шесть — по собственному желанию», — рассказали в пресс-службе.

Директор департамента Константин Шевченко 15 сентября встретился с обеспокоенными уходом учителей родителями. Он заявил им, что учебную нагрузку перераспределят между другими преподавателями, а школа уже ищет новых педагогов.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу губернатора Свердловской области.

Из школы № 22 за лето уволились, по словам родителей, около 20 учителей. Родители отметили, что у многих классов из расписания пропали важные для школьников предметы, включая географию, информатику и биологию.

Как сообщает телеграм-канал 66.ru, родители пришли к стенам школы, чтобы поговорить с директором Ильей Смирновым, из-за которого, как они считают, дети остались без учителей русского языка, литературы, биологии и других предметов. Одна из матерей заявила, что руководитель школы не стал разговаривать с родителями: он закрылся в кабинете и говорил «меня нет на месте».

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По словам родителей, ситуация с преподавательским составом ухудшилась в октябре 2022 года, когда Смирнов занял пост директора.

15 сентября Смирнов согласился принять родителей и поговорить с ними, «но без журналистов».

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