В Петербурге из школы к началу учебного года уволились 17 учителей

В Петербурге из школы к началу учебного года уволились 17 учителей

Школа № 338 Невского района (Фото: school338spb / VK)

В Петербурге из школы № 338 Невского района уволились 17 учителей, пишет «Фонтанка» со ссылкой на районную администрацию.

Педагоги покинули коллектив по «личным или профессиональным причинам, в том числе в связи с выходом на пенсию, переездом, трудоустройством по месту жительства и сменой профессиональной деятельности», сообщили газете в пресс-службе администрации. Как уточнил собеседник издания, десять учителей уже устроились в другие школы или оформляют соответствующие документы.

Сейчас на сайте школы указано, что в ней работают 47 педагогов и один библиотекарь. При этом утром 5 сентября «Фонтанка» писала со ссылкой на сайт учебного заведения, что в школе работали 69 педагогов.

В 2022 году, по данным «Фонтанки», в школе сменилась администрация. Сейчас директором учебного заведения является Мария Свирко.

Родители рассказали газете, что проблемы в школе начались с 2022/23 учебного года. «У нас нет трех учителей: английского, русского и математики. Сказали, наберут и «не волнуйтесь», — сообщила газете мать семиклассника.

Уволившиеся учителя, с которыми пообщалась «Фонтанка», пожаловались на неуважительное отношение, оскорбления и рост нагрузки. По словам других педагогов, в школе изменилась система назначения премий, были урезаны стимулирующие выплаты за участие в конференциях и конкурсах. Кроме того, руководство отказывалось идти навстречу в вопросах распределения классов, заявили собеседники газеты.

Директор школы Мария Свирко отказалась от комментариев «Фонтанке».