В Германии KFC извинилась за рекламу в память о «Хрустальной ночи»

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Немецкий филиал сети KFC извинился за рекламную рассылку, в которой предлагалось съесть курицу с сыром в память о еврейском погроме 1938 года в Третьем рейхе. Об этом сообщает газета Bild.

«День памяти «Хрустальной ночи»: побалуйте себя мягким сыром и хрустящей курочкой. Теперь в KFCheese!» — такое уведомление получили клиенты, установившие приложение сети. Примерно через час KFC отправила сообщения с извинениями. В компании утверждали, что произошла ошибка в cистеме. В KFC пообещали проверить «внутренние процессы, чтобы этого больше не повторилось».

«Создание контента для приложения в KFC Germany основано на полуавтоматическом процессе, связанном с календарями, которые содержат дни празднования и памяти. В этом отдельном случае наш внутренний процесс проверки не был должным образом соблюден, что привело к отправке неутвержденного уведомления. <...> Мы понимаем и уважаем серьезность и историю этого дня и по-прежнему привержены принципам справедливости, равенства и инклюзивности», — говорилось cообщении пресс-службы компании, разосланном СМИ, в частности, газете Frankfurter Rundschau.

«Хрустальная ночь» — первый массовый еврейский погром на территории Третьего рейха, который произошел в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года. Тогда были сожжены и разгромлены более 250 синагог, около 7,5 тыс. принадлежащих евреям предприятий, сотни жилых домов. В результате многие улицы были покрыты осколками окон и витрин. 91 человек погиб. «Хрустальная ночь» стала предвестницей холокоста.