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Дочь актера Михаила Ульянова нашли мертвой в ее квартире в Москве

Дочь артиста Михаила Ульянова Елену нашли мертвой в ее квартире в Москве
Елена Ульянова
Елена Ульянова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Следственный комитет начал проверку по факту смерти дочери актера Михаила Ульянова Елены. Об этом РБК сообщили в столичном управлении СК.

«Организована проверка, смерть некриминальная», — уточнили в ведомстве.

Телеграм-канал SHOT сообщил, что 64-летняя Ульянова умерла вечером 14 сентября. По предварительной информации, ей стало плохо, проблемы были с сердцем. Тело женщины обнаружили в ее квартире в Москве на Большой Бронной улице.

Елена Ульянова была дочерью актера, народного артиста СССР, лауреата многих государственных и творческих премий Михаила Ульянова и актрисы, заслуженной артистки РСФСР Аллы Парфаньяк.

Ульянова работала художником-графиком, была президентом благотворительного фонда имени своего отца, открыла два памятника, посвященных Михаилу Ульянову. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Театра имени Е.Б. Вахтангова, в котором служил актер, она передала в дар театру «очень много вещей, связанных с ним».

Михаил Ульянов умер 26 марта 2007 года на 80-м году жизни. У него была болезнь Паркинсона и онкологическое заболевание. Актер сыграл главные роли в фильмах «Ворошиловский стрелок», «Председатель» и «Братья Карамазовы». Большую часть жизни он прослужил в Театре имени Е.Б. Вахтангова, в 1987 году стал его художественным руководителем.

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