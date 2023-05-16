Умерла актриса из фильма «Стрелы Робин Гуда» Регина Разума

Регина Разума (Фото: Новый Рижский театр)

Актриса Регина Разума умерла на 72-м году жизни, об этом сообщил Новый рижский театр.

«Регина Разума была одним из главных лиц НРТ с 1993 года. На самом деле, история НРТ с самого начала немыслима без этой актрисы», — сказал основатель и художественный руководитель театра Алвис Херманис. Он добавил, что благодаря ей появился новый театральный язык, который и сделал театр уникальным и особенным.

Причина смерти актрисы не называется. Прощание с ней состоится в малом зале Нового рижского театра.

Регина Разума родилась 22 сентября 1951 года в многодетной семье в Риге, Латвийской ССР. Она окончила хореографический факультет Музыкальной средней школы имени Эмиласа Дарзиняса, начав свою карьеру на сцене как танцовщица в ансамбле народного танца «Дайле». В 1975 году Разума поступила в студию народных киноактеров Рижской киностудии.

Актриса сыграла в таких фильмах, как «Стрелы Робин Гуда» (Мария), «Возвращение Баттерфляй» (сестра Соломии), «Сказки старого волшебника» (добрая фея) и «Свора» (Элоис). Также она сыграла секретаря Кнепке в российском телесериале «Каменская-2». В НРТ она играла в спектаклях «Потрет Дориана Грея», «Чайка», «Пылающая тьма».