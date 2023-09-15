 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 15 сентября
EUR ЦБ: 103,23 (+0,12) Инвестиции, 14 сен, 17:55 Курс доллара на 15 сентября
USD ЦБ: 96,16 (+0,18) Инвестиции, 14 сен, 17:55
За выставленную на торги дачу Сталина запросили ₽403 млн Недвижимость, 12:10
Нижегородский губернатор раскритиковал комментатора матча «Торпедо» Спорт, 12:09
Как запустить сервисный бизнес в облаке. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 12:07
Онлайн вытесняет классические школы и вузы. Как заработать в EdTech Pro, 12:07
21 сентября пройдет 5-й всероссийский форум «Строить ИЖС» РБК Компании, 12:00
Встреча Путина и Лукашенко началась в Сочи Политика, 11:58
Северное сияние в нескольких регионах России. Видео Общество, 11:57
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Поздняков ответил Миронову на призыв расформировать ОКР Спорт, 11:57
Август назвали худшим месяцем для крипторынка с ноября 2022 года Крипто, 11:56
Шойгу сообщил о передаче флоту 12 новых кораблей до конца года Политика, 11:53
Как проходит визит Ким Чен Ына в Россию. Фоторепортаж Политика, 11:50 
Сколько россиян въезжали в Европу на автомобилях. Инфографика Политика, 11:46
МИД Китая не подтвердил исчезновение министра обороны Ли Шанфу Политика, 11:42
Новый роман Виктора Пелевина обзавелся обложкой Life, 11:42
Политика ,  
0 

Шойгу сообщил о передаче флоту 12 новых кораблей до конца года

Шойгу: ВМФ России до конца 2023 года пополнится 12 кораблями
Фрегат &laquo;Адмирал Головко&raquo;
Фрегат «Адмирал Головко» (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

Военно-морской флот (ВМФ) России до конца года получит 12 кораблей в дополнение к двум уже поступившим в эксплуатацию. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе совещания в штабе Тихоокеанского флота.

«Среди них — фрегат «Адмирал Головко», ракетная подводная лодка стратегического назначения «Император Александр III», атомный подводный крейсер «Красноярск», — приводит слова министра телеграм-канал ведомства.

По словам Шойгу, за последние десять лет ВМФ России получил более 50 кораблей. Он также подчеркнул, что совершенствование флота позволяет стране отстаивать свои геополитические интересы и реагировать на угрозы соответствующим образом.

Министр также рассказал, что Минобороны активно работает над проектами многоцелевых атомных подлодок, роботизированных систем и беспилотных подводных аппаратов.

Глава Минобороны 15 сентября находится в Приморском крае. В ходе рабочей поездки он проверил выполнение государственного оборонного заказа на дальневосточном заводе «Звезда» в Большом Камне и на вертолетном заводе «Прогресс» в Арсеньеве.

В конце августа в состав ВМФ России поступило исследовательское судно «Евгений Горигледжан». Разработчиком выступило центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (входит в ОСК).

Читайте на РБК Pro
Рост на 21% и более: пять китайских акций с привлекательным апсайдом
Почему начались проблемы на логистическом рынке США — The Economist
Популярный подсластитель могут признать опасным. Почему рынку все равно
Россияне начали экономить на всем. Что будет с ретейлерами и их акциями

Судно будет выполнять научно-исследовательские океанографические работы, осуществлять экологический мониторинг Мирового океана и принимать участие в поисково-спасательных работах.

Накануне, 14 сентября, в корабельный состав ВМФ России был принят новейший корвет «Резкий», построенный на Амурском судостроительном заводе. Корабль включен в боевой состав Тихоокеанского флота.

Теги
Персоны
Сергей Шойгу Минобороны ВМФ корабли
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
Материалы по теме
Минобороны пообещало восстановить поврежденные в Севастополе корабли
Политика
Минобороны сообщило о повреждении двух российских кораблей ракетами ВСУ
Политика
Морской дрон ВСУ атаковал российский ракетный корабль «Самум»
Политика