Шойгу: ВМФ России до конца 2023 года пополнится 12 кораблями

Шойгу сообщил о передаче флоту 12 новых кораблей до конца года

Фрегат «Адмирал Головко» (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

Военно-морской флот (ВМФ) России до конца года получит 12 кораблей в дополнение к двум уже поступившим в эксплуатацию. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе совещания в штабе Тихоокеанского флота.

«Среди них — фрегат «Адмирал Головко», ракетная подводная лодка стратегического назначения «Император Александр III», атомный подводный крейсер «Красноярск», — приводит слова министра телеграм-канал ведомства.

По словам Шойгу, за последние десять лет ВМФ России получил более 50 кораблей. Он также подчеркнул, что совершенствование флота позволяет стране отстаивать свои геополитические интересы и реагировать на угрозы соответствующим образом.

Министр также рассказал, что Минобороны активно работает над проектами многоцелевых атомных подлодок, роботизированных систем и беспилотных подводных аппаратов.

Глава Минобороны 15 сентября находится в Приморском крае. В ходе рабочей поездки он проверил выполнение государственного оборонного заказа на дальневосточном заводе «Звезда» в Большом Камне и на вертолетном заводе «Прогресс» в Арсеньеве.

В конце августа в состав ВМФ России поступило исследовательское судно «Евгений Горигледжан». Разработчиком выступило центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (входит в ОСК).

Судно будет выполнять научно-исследовательские океанографические работы, осуществлять экологический мониторинг Мирового океана и принимать участие в поисково-спасательных работах.

Накануне, 14 сентября, в корабельный состав ВМФ России был принят новейший корвет «Резкий», построенный на Амурском судостроительном заводе. Корабль включен в боевой состав Тихоокеанского флота.