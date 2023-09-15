Пожарные ликвидировали открытое горение после взрыва газа в Дагестане

МЧС сообщило о ликвидации открытого горения после взрыва газа в доме в Махачкале

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение после взрыва газа в жилом доме в пригороде Махачкалы, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Около 23:22 пожар был локализован на площади 600 кв. м, уточнили в МЧС.

Вечером 14 сентября в многоквартирном жилом доме в поселке Семендер (на северо-западе от Махачкалы) взорвался газ, после чего начался пожар. Пострадавших нет, из дома эвакуировали 70 человек.

Телеграм-каналы Baza, Mash и «112» писали, что предварительно взорвался газовый баллон, огнем были охвачены несколько этажей и крыша. По данным «112», несколько припаркованных у дома автомобилей были уничтожены. На верхних этажах оставались люди, которые не могли покинуть квартиры, передавал Mash. Позднее Baza сообщила, что этих людей спасли с помощью подъемного крана.