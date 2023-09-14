Гражданина Израиля приговорили к 4,5 годам за хищение активов Минобороны

Суд в Москве назначил израильтянину Шмерцу 4,5 года за хищение у Минобороны

Реваза Шмерца приговорили к 4,5 годам тюрьмы за мошенничество и участие в преступном сообществе. Следствие считает его членом преступной группы, похитившей недвижимость ООО «Ворсма»

Реваз Шмерц (Фото: Московский городской суд)

Хамовнический суд Москвы приговорил к четырем с половиной годам колонии гражданина Израиля Реваза Шмерца, признав его виновным в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Приговор предусматривает конфискацию у осужденного $20 750.

Шмерца задержали в июне 2021 года. Дело против него возбудили по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 210 УК (участие в преступном сообществе или организации). Обе статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Дело в отношении Шмерца было заведено в 2014 году. По версии следствия, гражданин Израиля и еще несколько человек похитили объекты коммерческой недвижимости, принадлежавшие одной из компаний военно-строительного управления Москвы ООО «Ворсма». Адвокаты осужденного Игорь Зубер и Андрей Смецкой говорили РБК, что дело «инициировано родственниками некого Душутина».

По информации ТАСС, речь шла о бизнесмене Алексее Душутине, бывшем гендиректоре Военно-строительного управления Москвы. Он был объявлен в международный розыск и приговорен к четырем годам заочно за хищение более 140 млн руб. у Минобороны. Однако в 2020 году Душутина удалили из базы Интерпола.

Адвокаты Шмерца настаивали на непричастности их подзащитного к мошенничеству. Сам Шмерц уверен, что его оговорили, уточняли защитники. «Дело в том, что Шмерц по доверенности, выданной от иностранных компаний, выполнял соответствующие функции по управлению данной коммерческой недвижимостью, при этом сама «Ворсма» принадлежала этим иностранным юридическим лицам. Иными словами, Шмерц не мог ничего похитить сам у себя», — подчеркивали адвокаты.

Также защита настаивала, что показания против Шмерца дали двое других фигурантов дела по фамилиям Кулиш и Крючков, которых следствие считает соучастниками. Сам Шмерц утверждал, что впервые познакомился с этими людьми в автозаке, когда их везли в суд после задержания. Кулиш не раз извинялся перед Шмерцем за то, что оговорил его, говорили юристы.

Валерий Кулиш — бывший юрист Военно-строительного управления Москвы. Как сообщал РЕН ТВ, в 2009 году его арестовали, а позже вынесли два приговора по делам о мошенничестве, связанным с незаконным отчуждением зданий на балансе компании. По данным канала, Кулиш отбыл срок по одному из дел и бежал из страны, но позднее вновь оказался в России, где был заключен под домашний арест по новому делу. В октябре 2021 года он выпал из окна в ГСУ МВД, писал ТАСС.

Позднее, как отмечает агентство, Шмерц пошел на сделку со следствием и дал признательные показания.