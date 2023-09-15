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Ефимов объявил о торгах на редевелопмент промзоны «Огородный проезд»

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Новости Москвы
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

Правительство Москвы решило провести в конце сентября аукцион за право комплексного развития трех участков бывшей промзоны «Огородный проезд» общей площадью более 15 га на северо-востоке столицы. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По оценкам заммэра, реализация проекта потребует около 30 млрд руб. вложений, при этом ежегодно городской бюджет будет получать порядка 1,2 млрд руб. Программа комплексного развития трех участков подразумевает также создание почти 2,7 тыс. новых рабочих мест.

Территория бывшей промзоны отличается удачным расположением относительно транспортной инфраструктуры: в шаговой доступности находятся станции метро «Бутырская» и «Дмитровская» (также станция МЦД-2 Дмитровская), а располагаются участки в районах Бутырский и Марьина Роща, между Огородным проездом, проездом Добролюбова и Складочной улицей.

Как подчеркивает глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман, на месте устаревших складов появится более 192 тыс. кв. м недвижимости, включающих как жилые помещения на 30 тыс. кв. м по программе реновации, так и общественно-деловые и другие объекты площадью свыше 162 тыс. кв. м. Говоря же о социальной инфраструктуре, в будущем жилом квартале появятся физкультурно-оздоровительный комплекс, скалолазный центр, гостиница и база для коммунальных служб.

Московская программа комплексного развития бывших промзон и неэффективно используемых территорий (КРТ) была запущена в 2020 году с целью возвращения таких участков в экономический оборот города. Всего на данный момент она включает 188 проектов на разных стадиях реализации общей площадью около 25 кв. км. Это около 1% от всей площади столицы, включая «Новую Москву».

В рамках КРТ на месте складов, автосервисов и гаражей проектируются многофункциональные городские кварталы с жилой и коммерческой недвижимостью, а также с социальной инфраструктурой. Инвестором, который займется редевелопментом территории, может стать либо ее нынешний собственник, либо городской оператор, либо третье лицо, определенное по результатам аукциона, как и в случае с промзоной «Огородный проезд».

Теги
редевелопмент Москва Владимир Ефимов