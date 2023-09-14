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Парламент Татарстана одобрил запрет усыновления детей трансгендерами

Госсовет Татарстана одобрил в первом чтении запрет трансгендерам усыновлять дете
Фото: Алексей Смышляев / ТАСС
Фото: Алексей Смышляев / ТАСС

Государственный совет (парламент) Татарстана одобрил в первом чтении законопроект, запрещающий лицам, сменившим пол, усыновлять детей и быть их опекунами. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте законодательного органа.

Документ разработали депутаты Светлана Захарова, Светлана Вострикова, Елена Кузьмичева, Андрей Фомичев, Шакир Ягудин и Рустем Хасанов (последний — самовыдвиженец, остальные — от «Единой России»).

В пояснительной записке сказано, что изменения необходимы для «приведения отдельных положений республиканского Семейного кодекса в соответствие с федеральным законодательством».

Изменения предлагают внести в Семейный кодекс Республики Татарстан. Также его предлагается дополнить положением, согласно которому основанием для прекращения брака может быть смена пола одним из супругов.

В конце июля президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий любые медицинские вмешательства, направленные на смену пола. Запрет не распространяется на лечение врожденных аномалий или пороков развития, генетических и эндокринных заболеваний. Кроме того, закон запретил государственную регистрацию смены пола без проведения операции.

В этом же документе было указано, что в случае смены пола одним из супругов расторгается их брак. После вступления закона в силу совершившие трансгендерный переход люди больше не могут усыновлять детей и становиться опекунами.

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Специалисты раскритиковали этот законопроект, поскольку «транссексуализм» в действующей в России Международной классификации болезней является психическим расстройством. Таким образом, «запрет на такого рода вмешательство — на смену пола, на гормональную терапию — это прямой отказ человеку в медицинской помощи», поясняла исполнительный директор Национальной психиатрической ассоциации России Любовь Виноградова.

Психиатр-сексолог Олег Старостин, в свою очередь, отмечал, что «переход — это помощь в обретении собственной идентичности». «Это приводит к снижению риска развития депрессий и суицидов у этих лиц», — считает он.

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Госсовет Татарстана Татарстан трансгендеры усыновление
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