Омский губернатор наградил бабушку, возившую его по сгоревшему селу

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Губернатор Омской области Виталий Хоценко наградил знаком отличия «За служение Омской области» III степени бабушку, которая возила его на самодельном автомобиле по сгоревшему селу Чистоозерье. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

81-летнюю Надежду Кучумову удостоили «наградой за важные достижения в общественной деятельности и активную гражданскую позицию».

В апреле она отказалась покидать свое село, которое почти полностью выгорело. При пожаре уцелели только два дома, один из которых принадлежит Кучумовой.

«В 81 год она по-прежнему активна и энергична, помогает другим, лихо управляет «лимузином», собранным для нее сыном. Виталию Хоценко довелось лично прокатиться с бабушкой-водителем весной по местам пожара», — говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба, бабушка «всю жизнь работала дояркой», ее трудовой стаж — почти 47 лет. «Не сидит без дела и по сей день: освоила компьютер, ездит в лес по грибы-ягоды, навещает знакомых и близких в соседних селениях», — сообщили в правительстве. Вместе с мужем она вырастила троих сыновей, сейчас воспитывают внуков и правнуков, отметили в пресс-службе.

27 апреля в селе Чистоозерье Большереченского района Омской области произошел пожар. Сгорело 15 строений. В региональной прокуратуре обещали, что все пострадавшие получат социальные выплаты и новое жилье. На следующий день село посетил губернатор, которого по населенному пункту провезла бабушка-водитель на машине с открытой кабиной.