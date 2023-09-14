Омский губернатор наградил бабушку, возившую его по сгоревшему селу
Губернатор Омской области Виталий Хоценко наградил знаком отличия «За служение Омской области» III степени бабушку, которая возила его на самодельном автомобиле по сгоревшему селу Чистоозерье. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
81-летнюю Надежду Кучумову удостоили «наградой за важные достижения в общественной деятельности и активную гражданскую позицию».
В апреле она отказалась покидать свое село, которое почти полностью выгорело. При пожаре уцелели только два дома, один из которых принадлежит Кучумовой.
«В 81 год она по-прежнему активна и энергична, помогает другим, лихо управляет «лимузином», собранным для нее сыном. Виталию Хоценко довелось лично прокатиться с бабушкой-водителем весной по местам пожара», — говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба, бабушка «всю жизнь работала дояркой», ее трудовой стаж — почти 47 лет. «Не сидит без дела и по сей день: освоила компьютер, ездит в лес по грибы-ягоды, навещает знакомых и близких в соседних селениях», — сообщили в правительстве. Вместе с мужем она вырастила троих сыновей, сейчас воспитывают внуков и правнуков, отметили в пресс-службе.
27 апреля в селе Чистоозерье Большереченского района Омской области произошел пожар. Сгорело 15 строений. В региональной прокуратуре обещали, что все пострадавшие получат социальные выплаты и новое жилье. На следующий день село посетил губернатор, которого по населенному пункту провезла бабушка-водитель на машине с открытой кабиной.