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В Екатеринбурге задержали мужчину, взявшего в заложники свою девушку

МВД: в Екатеринбурге задержали мужчину, взявшего в заложники свою девушку
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Полиция Екатеринбурга задержала мужчину, который удерживал девушку в своей квартире, сообщил РБК руководитель пресс-службы Свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«При задержании он сопротивления не оказывал. Что конкретно произошло между мужчиной и женщиной, сейчас выясняют оперуполномоченные уголовного розыска», — сказал РБК собеседник.

Мужчину после задержания доставили в дежурную часть ОВД для опроса. МВД начало проверку.

Ранее портал E1.ru сообщил со ссылкой на сестру пострадавшей, что мужчина, работающий пилотом, запер девушку в квартире на улице Авиаторов. Собеседница сказала порталу, что мужчина избил и отказался выпускать пострадавшую. «Она написала сообщение: «Спаси меня» и не брала трубку. Он не дает ей телефон», — рассказала изданию женщина.

Источник E1.ru в силовых структурах подтвердил, что на место прибыли сотрудники полиции и Росгвардия. Владелец квартиры, по его словам, сначала отказался открыть дверь силовикам, и они собрались ее взламывать. В итоге мужчина сам впустил правоохранителей в помещение. Девушку нашли в квартире живой, сказал источник.

Сама девушка подтвердила изданию, что состоит с задержанным в близких отношениях. Писать на него заявление в полицию она отказалась.

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Теги
Екатеринбург захват заложников задержание
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