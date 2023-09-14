Бортпроводники севшего в поле Airbus A320 вернулись в Екатеринбург

Фото: uralairlines / Telegram Фото: uralairlines / Telegram Фото: uralairlines / Telegram

Команда бортпроводников экстренно севшего в поле самолета Airbus A320 «Уральских авиалиний» вернулась в Екатеринбург, сообщила в телеграм-канале пресс-служба авиакомпании.

В город вернулись ботрпроводники Дарья Глушкова, Айша Гумметова, Дмитрий Костылев и Дмитрий Рябов, сказано в сообщении. Встретить их пришли другие бортпроводники, в том числе Яна Ягодина и Дмитрий Ивлицкий, которые четыре года назад были на борту самолета, севшего в кукурузном поле.

Авиакомпания поблагодарила бортпроводников «за профессионализм, слаженную работу и грамотное обеспечение безопасности» пассажиров.

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Всего на борту самолета находились шесть членов экипажа, в том числе два пилота. На время расследования их отстранили от полетов, сообщал перевозчик. «Будет писать море объяснительных, будет беседовать со Следственным комитетом, прокуратурой, со мной», — пояснил глава «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов. Где сейчас находятся пилоты, в авиакомпании не сообщали.

Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», который летел из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в Новосибирской области утром 12 сентября. Борт приземлился в поле вне аэродрома. В салоне находился 161 пассажир, в том числе 21 ребенок, никто из них не пострадал.

Сам самолет повреждений не получил, разрушений на земле также не было, уточняли в МЧС. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), наказание по ней предусматривает лишение свободы до двух лет.

Скуратов сказал, что причиной экстренной посадки стал частичный отказ гидравлики. Росавиация создала специальную комиссию для расследования обстоятельств произошедшего.