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Посадка самолета в поле ,  
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Бортпроводники севшего в поле Airbus A320 вернулись в Екатеринбург

Бортпроводники севшего в поле самолета Airbus A320 вернулись в Екатеринбург
Сюжет
Посадка самолета в поле

Фото: uralairlines / Telegram
Фото: uralairlines / Telegram
Фото: uralairlines / Telegram

Команда бортпроводников экстренно севшего в поле самолета Airbus A320 «Уральских авиалиний» вернулась в Екатеринбург, сообщила в телеграм-канале пресс-служба авиакомпании.

В город вернулись ботрпроводники Дарья Глушкова, Айша Гумметова, Дмитрий Костылев и Дмитрий Рябов, сказано в сообщении. Встретить их пришли другие бортпроводники, в том числе Яна Ягодина и Дмитрий Ивлицкий, которые четыре года назад были на борту самолета, севшего в кукурузном поле.

Авиакомпания поблагодарила бортпроводников «за профессионализм, слаженную работу и грамотное обеспечение безопасности» пассажиров.

Бортпроводники севшего в поле Airbus A320 вернулись в Екатеринбург
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Всего на борту самолета находились шесть членов экипажа, в том числе два пилота. На время расследования их отстранили от полетов, сообщал перевозчик. «Будет писать море объяснительных, будет беседовать со Следственным комитетом, прокуратурой, со мной», — пояснил глава «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов. Где сейчас находятся пилоты, в авиакомпании не сообщали.

Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», который летел из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в Новосибирской области утром 12 сентября. Борт приземлился в поле вне аэродрома. В салоне находился 161 пассажир, в том числе 21 ребенок, никто из них не пострадал.

Сам самолет повреждений не получил, разрушений на земле также не было, уточняли в МЧС. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), наказание по ней предусматривает лишение свободы до двух лет.

Скуратов сказал, что причиной экстренной посадки стал частичный отказ гидравлики. Росавиация создала специальную комиссию для расследования обстоятельств произошедшего.

Теги
Екатеринбург Уральские авиалинии аварийная посадка
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