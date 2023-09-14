СК: москвичка подожгла квартиру после ссоры с мужем, при пожаре умерла соседка

Москвичка подожгла квартиру после ссоры с мужем, от огня умерла соседка

Фото: moscowproc / Telegram Фото: moscowproc / Telegram Фото: moscowproc / Telegram Фото: moscowproc / Telegram Фото: moscowproc / Telegram Фото: moscowproc / Telegram Фото: moscowproc / Telegram

После ссоры с мужем жительница дома на Северном бульваре в Москве подожгла квартиру, в результате чего скончалась соседка. Об этом сообщает столичная прокуратура в телеграм-канале.

По предварительным данным, женщина разлила горючую жидкость и подожгла ее. Огонь распространился по квартире. «Она госпитализирована. <...> Также скончалась женщина 1935 года рождения, проживавшая в соседней квартире», — отметили в прокуратуре.

В главном следственном управлении СК России по Москве сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности).

«После ликвидации пожара в соседней квартире обнаружено тело пожилой женщины с признаками отравления продуктами горения. Жильцы сгоревшей квартиры доставлены в столичную больницу, где им оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Сейчас следователи работают на месте происшествия, допрашивают очевидцев, также назначены экспертизы. После получения разрешения врачей будут допрошены пострадавшие, отметили в СК.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Москве сообщили «РИА Новости», что в квартире на втором этаже жилого дома на Северном бульваре произошло возгорание. В 09:13 пожар удалось ликвидировать. «Всего спасены пять человек, среди них один ребенок», — уточнили в главном управлении.