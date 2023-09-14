В Москве досрочно выполнили годовой план по строительству спортобъектов

По состоянию на середину сентября 2023 года столичные строители на 100% выполнили годовой план по возведению объектов спортивной инфраструктуры, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Всего речь идет о 14 объектах общей площадью 120 тыс. кв. м. Самым крупным из них стал Дворец спорта у метро «Некрасовская», относящийся к сети муниципальных районных спорткомплексов «Мосспортобъект». В состав Дворца спорта входят бассейны, ледовая арена, тренажерный городок, шахматный клуб, залы для тренировок и многое другое. Другие крупные объекты — бассейн при Училище олимпийского резерва имени А.Я. Гомельского в Бибиреве и спортивный комплекс «Качаловский» в Северном Бутове.

По словам Бочкарева, весомый вклад в создание спортивной инфраструктуры внесли частные инвесторы — на них пришлось около двух третей как по числу построенных объектов (восемь штук), так и по введенным площадям (83 тыс. кв. м). Так, на средства бизнеса построены ледовый дворец «Кристалл» в Лужниках, Академия спорта «Динамо» в Петровском парке, каток «Сталкер» в районе Куркино и спортивный-оздоровительный комплекс с залами художественной гимнастики и единоборств в Ватутинках.

Предложение спортивной инфраструктуры в Москве логичным образом растет вслед за спросом на нее, хотя он и не такой высокий, как спрос на транспортную или детскую инфраструктуру, констатировал декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко. По его словам, исследования показывают, что лишь у 57% москвичей в шаговой доступности от дома есть фитнес-центры, а бассейны — даже у 39%. «При этом наличие в районе фитнес-центра повышает уникальность местности и создает дополнительные точки притяжения», — добавил Михайленко.