К юго-востоку от МКАД: как за пять лет изменилась Некрасовка

Фото: Иван Макеев / ИД "Комсомольская правда"

Почти пять лет прошло с момента принятия последних изменений в закон о генплане Москвы, предусматривающий развитие столичного района Некрасовка. Власти ставили задачу превратить его в «компактное городское образование — малый город» со своей развитой инфраструктурой. Рассказываем, как за эти годы изменился молодой столичный район, который еще 20 лет назад имел статус поселка.

Статус района Москвы Юго-Восточного административного округа Некрасовка получила в 2002 году. Спустя два года согласно плану развития района на месте старых 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти этажных домов начали строить многоэтажные дома и новые объекты социальной инфраструктуры. В 2011 году в состав района Некрасовка официально включили Люберецкие поля. Согласно данным, опубликованным на сайте управы района, в Некрасовке на сегодняшний день проживают более 98 тыс. человек. Район находится к юго-востоку от Московской кольцевой автодороги (МКАД).

«Некрасовка развивается по всем направлениям и постепенно полностью вольется в столичный ландшафт», — заявил в августе мэр Москвы Сергей Собянин.

Метро

Одна из задач, стоявших перед столичными властями, — развитие транспортной инфраструктуры в растущем районе. В итоге в 2019 году в Некрасовку пришло метро. Это новая ветка столичной подземки, которая получила название Некрасовская и обозначение розовым цветом на схеме метро. Строительство линии велось в два этапа. Первые четыре станции — «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка» — открыли в 2019 году, в начале 2020 года заработали еще шесть — «Нижегородская», «Стахановская», «Окская», «Юго-Восточная», «Авиамоторная» и «Лефортово». Две последние в будущем войдут в состав Большой кольцевой линии (БКЛ).

Некрасовская линия стала дублером юго-восточного радиуса Таганско-Краснопресненской линии, который работал в режиме сильной перегрузки. Также с открытием новых станций метро снизилась нагрузка на улично-дорожную сеть, включая Лермонтовский и Рязанский проспекты, Носовихинское шоссе.

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Кроме того, для обслуживания поездов Некрасовской линии было построено электродепо «Руднево». Его площадь составляет 20,74 га, а мощности позволят в течение суток технически обслуживать 22 состава, текущий ремонт одного состава, мойку 20 составов, а также обеспечить ночной отстой 18 составов, пояснили в Стройкомплексе столицы. Электродепо построено в соседнем с Некрасовкой районе Косино-Ухтомский.

Транспортный хаб

Около станции метро «Некрасовка» создается транспортно-пересадочный узел (ТПУ), который претендует на то, чтобы стать самым крупным в Москве. ТПУ — это точка, в которой традиционно пересекаются сразу несколько видов транспорта — метро, железная дорога, наземный транспорт. ТПУ «Некрасовка» будет включать в себя одноименную станцию метро, подземные пешеходные переходы на наземные виды транспорта, физкультурно-оздоровительный комплекс, торгово-развлекательный центр с паркингом.

Кроме того, на территории ТПУ между Рождественской и Покровской улицами уже открыт ландшафтный парк площадью 4,5 га с холмами, фонтанами, дорожно-тропиночной сетью. Глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в середине сентября уточнил, что в парке произведено комплексное озеленение территории: высажены деревья и кустарники, разбиты цветники и газоны. «Рядом со станицей метро появился ландшафтный парк с рекреационными зонами для жителей района всех возрастных групп», — заявил Загрутдинов.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в парке построены амфитеатр, фонтан, беседки для отдыха, детские и спортивные площадки. «Новое общественное пространство, без сомнений, станет местом притяжения для жителей Некрасовки», — уверен Бочкарев.

Школы и детсады

«Некрасовка — один из самых молодых районов Москвы. И конечно, вопрос возведения образовательных и спортивных объектов очень актуален. Мы видим эту ситуацию и реализуем большую программу строительства детских учреждений», — говорил в начале августа Собянин. Он отметил, что за последние годы в Некрасовке построили 17 детских садов и школ, еще шесть объектов находятся в стадии строительства.

Здание детского сада (Фото: департамент строительства Москвы)

Так, в 2022 году в Некрасовке заработали два новых детских сада. Один из них открылся в 17-м квартале района и рассчитан на 300 мест. В здании оборудованы бассейн с инструкторской, лаборатория анализа воды, кабинет медсестры, а также залы для музыкальных и физкультурных занятий. В групповых помещениях предусмотрены современные раздевалки, игровые, спальни и буфетные. «Трехэтажное здание рассчитано на обучение 12 групп детей», — уточнил Загрутдинов. Еще один объект дошкольного образования ввели в эксплуатацию в текущем году в 14-м квартале Некрасовки — здание на девять групп построили на территории нового жилого комплекса.

В конце августа глава столичного Депстроя рассказывал, что в 17-м квартале Некрасовки завершаются отделочные работы в новом учебном корпусе для старшеклассников. Объект рассчитан на 350 мест и вместит в себя универсальные учебные кабинеты, лаборатории, ИТ-полигон, библиотеку с медиатекой, а также спортзал с раздевалками и душевыми. Помимо этого, до конца 2022 года планируется построить еще один детский сад на 275 мест, а в 2023 году должно завершиться строительство новой школы на 1150 мест.

Спорт

В следующем году в Некрасовке появится и свой Дворец спорта, который возводится на территории одноименного транспортно-пересадочного узла. «В районе живут около 100 тыс. человек, но до сих пор нет ни одного спортивного объекта. Поэтому мы решили построить не обычный ФОК (физкультурно-оздоровительный комплекс), а настоящий дворец с ледовой ареной, бассейном, залами для разных видов спорта. Завершение строительства намечено на первую половину 2023 года», —рассказывал в августе мэр Москвы Сергей Собянин.

Строительство спорткомплекса в составе ТПУ «Некрасовка» начали в ноябре 2019 года. В трехэтажном здании площадью 21,3 тыс. кв. м разместятся два бассейна, ледовая арена, универсальный зал для игровых видов спорта (баскетбол, мини-футбол, гандбол, волейбол, теннис), тренажерный, гимнастический и хореографический залы. Кроме того, во дворце спорта будет зал единоборств и зал для занятий скалолазанием и экстремальными видами спорта. В спорткомплексе разместится и шахматный клуб с залами для проведения соревнований, учебными классами и тренерской комнатой. На прилегающей территории обустроят площадку для занятий воркаутом, зоны для игры в футбол, волейбол и баскетбол, а также атлетическую дорожку.

На данный момент строительная готовность спортивного объекта, по оценке властей, составляет 80%. Там завершается устройство фасадов и монтаж инженерных систем, ведутся отделочные работы и благоустройство прилегающей территории. Кроме того, во Дворце спорта завершили монтаж скалодрома, а на парковке продолжается устройство асфальтобетонного покрытия.

«Самый масштабный спортивный объект Некрасовки обретает свой облик. Еще недавно жители района могли судить о нем только по предварительному проекту (рендерам), а теперь, когда картинка оживает на глазах, становится очевидно, что проект получается именно таким, каким его обещали москвичам — стильным, современным и очень просторным. Но главное, это настоящее спортивное пространство, целый кластер, который объединит под одной крышей множество возможностей для активного отдыха и тренировок», — заключил Загрутдинов.