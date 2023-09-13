Путин после встречи с Кимом посетил Амурский газоперерабатывающий завод

Владимир Путин во время посещения Амурского газоперерабатывающего завода (Фото: kremlin.ru)

После встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном президент России Владимир Путин посетил Амурский газоперерабатывающий завод в городе Свободный. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Президента сопровождали вице-премьер, представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, глава Минпромторга Денис Мантуров и губернатор Амурской области Василий Орлов. С докладами выступили генеральный директор «Газпром П ереработка Благовещенск» Юрий Лебедев и генеральный директор строящегося Амурского газохимического комплекса Алексей Верещагин.

Строительство завода началось в октябре 2015 года. На полную мощность завод заработает в 2025 году. На предприятии перерабатывается газ Ковыктинского и Чаяндинского месторождений, поступающий по газопроводу «Сила Сибири». Рядом с заводом для персонала строится отдельный микрорайон Алексеевский. Общий объем инвестиций по Амурскому ГПЗ составляет 1 трлн руб.

Когда будут запущены все шесть производственных линий, мощность завода составит 42 млрд куб. м природного газа в год. Как говорится на сайте Кремля, завод ежегодно будет выпускать: 38 млрд куб. м метановой фракции; 2,4 млн т этана; 1,5 млн т сжиженных углеводородных газов; 200 тыс. т пентан-гексановой фракции; 60 млн кубометров сверхчистого гелия. Весь метан будет направляться в Китай.

Переговоры Путина и Ким Чен Ына прошли на космодроме Восточный. В расширенном составе стороны обсуждали вопросы повестки более часа.



В российскую делегацию вошли в том числе глава МИДа Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и министр транспорта Виталий Савельев; в северокорейскую — министры иностранных дел и обороны Цой Сон Хи и Кан Сун Нам.



После этого лидеры двух стран провели встречу тет-а-тет. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что по ее итогам не планируется подписание каких-либо документов.