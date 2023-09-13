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В Словакии подрались экс-премьер и бывший глава МВД

Pravda: в Братиславе подрались экс-премьер Матович и бывший глава МВД Калиняк

В Словакии подрались экс-премьер и бывший глава МВД
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В центре Братиславы, перед дворцом правительства подрались экс-премьер Словакии Игор Матович и бывший министр внутренних дел Роберт Калиняк, сообщил новостной портал Pravda.

Во вторник, 13 сентября, партия «Направление — социальная демократия» провела пресс-конференцию на тему нелегальной миграции. На нее приехал лидер партии «Обычные люди и независимые личности» Матович — на его машине были рекламные щиты с лозунгами «Мы вас мафии не продадим».

Калиняк напомнил, что именно партия Матовича одобрила выдачу иностранцам разрешений на пребывание в Словакии. Он попробовал перекрыть автомобиль щитами с надписью «Правительство Словацкой Республики, закройте границы».

После Матович взял в руки микрофон, но Калиняк попытался отобрать его. Экс-премьер сопротивлялся и получил удар в лицо от депутата, а после этого в ответ ударил бывшего министра ногой в грудь. Их разняли полицейские, и Матович уехал. По словам Калиняка, Матович нарушил закон — оставил автомобиль на тротуаре и чуть не сбил нескольких пешеходов, поэтому он хотел восстановить «общественный порядок».

В конце сентября должны пройти досрочные выборы в Национальный совет Словакии, который в декабре 2022 года вынес вотум недоверия правительству республики. Его инициировала партия «Свобода и солидарность», одним из их требований было увольнение министра финансов Игора Матовича. Он согласился уйти в отставку, если партия откажется от вынесения вотума, но в «Свободе и солидарности» отказались от сделки.

Ранее Матович занимал пост премьера Словакии, но ушел в отставку после правительственного кризиса из-за его решения закупить российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Позже он возглавил Минцифры.

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Теги
Словакия драка досрочные выборы пресс-конференция
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