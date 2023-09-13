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У метро «Авиамоторная» появится новый городской вокзал

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Новости Москвы
Фото: Чингаев Ярослав / АГН «Москва»
Фото: Чингаев Ярослав / АГН «Москва»

Платформу Авиамоторная, которая в августе вошла в состав третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД), переоборудуют в городской вокзал для более удобной пересадки на другие виды транспорта — одноименные станции Калининской и Большой кольцевой линий метро, а также на трамвай. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Сейчас остановочный пункт МЦД-3 находится примерно на 300 м южнее станций метро, в планах градостроителей — перенести платформу ближе к пересадочному узлу и возвести внеуличные пешеходные переходы над железнодорожными путями. Кроме того, по словам Бочкарева, планируются организация велосипедных парковок, реконструкция остановок наземного транспорта и другие работы.

Обновление ТПУ «Авиамоторная» пройдет в соответствии с новым стандартом московских городских вокзалов. В конце августа мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал создание другого подобного объекта — крупного транспортного узла в районе станции метро «Нижегородская».

В свою очередь, создание городского вокзала на «Авиамоторной» входит в состав еще более крупного проекта — реконструкции масштабной территории вдоль путей МЦД-3 и завода «Салют» от Семеновского путепровода на севере до шоссе Энтузиастов на юге. Площадь этой территории превышает 2,5 кв. км, проект перепланировки мэром Москвы уже подписан.

Теги
Авиамоторная Андрей Бочкарев Москва реконструкция вокзал