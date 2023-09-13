У метро «Авиамоторная» появится новый городской вокзал

Фото: Чингаев Ярослав / АГН «Москва»

Платформу Авиамоторная, которая в августе вошла в состав третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД), переоборудуют в городской вокзал для более удобной пересадки на другие виды транспорта — одноименные станции Калининской и Большой кольцевой линий метро, а также на трамвай. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Сейчас остановочный пункт МЦД-3 находится примерно на 300 м южнее станций метро, в планах градостроителей — перенести платформу ближе к пересадочному узлу и возвести внеуличные пешеходные переходы над железнодорожными путями. Кроме того, по словам Бочкарева, планируются организация велосипедных парковок, реконструкция остановок наземного транспорта и другие работы.

Обновление ТПУ «Авиамоторная» пройдет в соответствии с новым стандартом московских городских вокзалов. В конце августа мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал создание другого подобного объекта — крупного транспортного узла в районе станции метро «Нижегородская».

В свою очередь, создание городского вокзала на «Авиамоторной» входит в состав еще более крупного проекта — реконструкции масштабной территории вдоль путей МЦД-3 и завода «Салют» от Семеновского путепровода на севере до шоссе Энтузиастов на юге. Площадь этой территории превышает 2,5 кв. км, проект перепланировки мэром Москвы уже подписан.