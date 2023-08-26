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Собянин анонсировал создание крупнейшего вокзала Москвы

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Новости Москвы
Фото: mos_sobyanin / Telegram
Фото: mos_sobyanin / Telegram

Столичные власти начали строительство нового железнодорожного вокзала, который впоследствии станет крупнейшим в городе. Он будет располагаться в районе транспортно-пересадочного узла «Нижегородская» на юго-востоке столицы. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Официальное наименование нового объекта — Московский городской вокзал «Нижегородская». Это место уже сейчас является одним из ключевых транспортных узлов города. Там пересекаются Рязанский проспект и южное ответвление МСД (бывшая Юго-Восточная хорда), кроме того, там располагается конечная для Некрасовской линии метро станция «Нижегородская», одноименные станции Большого кольца метро, МЦК и Горьковского направления железной дороги — последняя в ближайшие недели станет остановочным пунктом нового диаметра МЦД-4.

«Будущий вокзал будет максимально комфортным для горожан. Уже готов пассажирский терминал, между всеми видами транспорта предусмотрены пересадки без выхода на улицу», — рассказал Собянин. По его словам, в ближайшие три года на прилегающей территории появятся офисное здание с паркингом и торгово-развлекательный центр.

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Теги
Нижегородская Сергей Собянин вокзал МЦК МЦД Большая кольцевая линия метро Строительство инфраструктура