Японский премьер поменял больше половины министров

Как пишет Kyodo, Фумио Кисида надеется, что перестановки «придадут импульса» его администрации перед выборами в парламент

Премьер-министр Японии Фумио Кисида совершил масштабные перестановки в кабинете министров, сообщает Kyodo. Он поменял 11 из 19 членов правительства.

В новом кабинете будут пять женщин, что стало рекордом для Японии.

Премьер надеется, что перестановки «придадут импульса» его администрации перед выборами в палату представителей, отмечает агентство.

Как сообщает Kyodo, смена министров происходит на фоне снижения поддержки кабинета Кисиды — отчасти из-за проблем с национальной системой удостоверений личности «Мой номер» и недовольства жителей ростом цен.

В рамках системы идентификационных карт «Мой номер» каждому гражданину Японии и иностранному резиденту в стране выдается 12-значный номер, который связан с их личными данными, включая информацию о налогах и социальном обеспечении.

Летом правительство выявило около 1 тыс. случаев, когда карты «Мой номер» ошибочно показывали медицинскую информацию других лиц.

При этом кабмин Японии сообщал о планах расширения этой системы.