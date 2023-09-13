Японский премьер поменял больше половины министров
Премьер-министр Японии Фумио Кисида совершил масштабные перестановки в кабинете министров, сообщает Kyodo. Он поменял 11 из 19 членов правительства.
В новом кабинете будут пять женщин, что стало рекордом для Японии.
Премьер надеется, что перестановки «придадут импульса» его администрации перед выборами в палату представителей, отмечает агентство.
Как сообщает Kyodo, смена министров происходит на фоне снижения поддержки кабинета Кисиды — отчасти из-за проблем с национальной системой удостоверений личности «Мой номер» и недовольства жителей ростом цен.
В рамках системы идентификационных карт «Мой номер» каждому гражданину Японии и иностранному резиденту в стране выдается 12-значный номер, который связан с их личными данными, включая информацию о налогах и социальном обеспечении.
Летом правительство выявило около 1 тыс. случаев, когда карты «Мой номер» ошибочно показывали медицинскую информацию других лиц.
При этом кабмин Японии сообщал о планах расширения этой системы.
В частности, Кисида сменил министра обороны. Им стал Минору Кихара, который до этого был специальным советником экс-премьера Ёсихидэ Суги.
13 сентября премьер также сменил руководство правящей Либерально-демократической партии. Среди четырех ключевых руководителей он сохранил Тосимицу Мотэги и Коичи Хагиуду на постах генерального секретаря и политического руководителя соответственно, а руководителем избирательной кампании сделал Юко Обучи, 49-летнюю дочь покойного премьер-министра Кейдзо Обучи.