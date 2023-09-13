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Японский премьер поменял больше половины министров

Японский премьер Кисида отправил в отставку больше половины правительства
Как пишет Kyodo, Фумио Кисида надеется, что перестановки «придадут импульса» его администрации перед выборами в парламент
Фумио Кисида
Фумио Кисида (Фото: Rodrigo Reyes Marin / Reuters)

Премьер-министр Японии Фумио Кисида совершил масштабные перестановки в кабинете министров, сообщает Kyodo. Он поменял 11 из 19 членов правительства.

В новом кабинете будут пять женщин, что стало рекордом для Японии.

Премьер надеется, что перестановки «придадут импульса» его администрации перед выборами в палату представителей, отмечает агентство.

Как сообщает Kyodo, смена министров происходит на фоне снижения поддержки кабинета Кисиды — отчасти из-за проблем с национальной системой удостоверений личности «Мой номер» и недовольства жителей ростом цен.

В рамках системы идентификационных карт «Мой номер» каждому гражданину Японии и иностранному резиденту в стране выдается 12-значный номер, который связан с их личными данными, включая информацию о налогах и социальном обеспечении.

Летом правительство выявило около 1 тыс. случаев, когда карты «Мой номер» ошибочно показывали медицинскую информацию других лиц.

При этом кабмин Японии сообщал о планах расширения этой системы.

В частности, Кисида сменил министра обороны. Им стал Минору Кихара, который до этого был специальным советником экс-премьера Ёсихидэ Суги.

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13 сентября премьер также сменил руководство правящей Либерально-демократической партии. Среди четырех ключевых руководителей он сохранил Тосимицу Мотэги и Коичи Хагиуду на постах генерального секретаря и политического руководителя соответственно, а руководителем избирательной кампании сделал Юко Обучи, 49-летнюю дочь покойного премьер-министра Кейдзо Обучи.

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Сергей Грехов
Япония правительство отставка
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