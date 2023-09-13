Минобороны заявило об ударах по четырем пунктам дислокации ВСУ в ДНР

Российская авиация уничтожила пункт управления 110-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили.

Удары, по словам Минесашвили, также нанесли по местам сосредоточения личного состава и позициям бронетехники ВСУ. В результате была уничтожена в том числе боевая машина пехоты. На каком направлении велись эти боевые действия, собеседник агентства не уточнил.

Военнослужащие российской группировки «Восток» нанесли удары по четырем пунктам временной дислокации ВСУ в Донецкой народной республике. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«Артиллерийским огнем поражены пункты временной дислокации 37-й бригады морской пехоты ВСУ в Урожайном и Пречистовке. И 27-й механизированной бригады в Угледаре и Углесборочной, в том числе склад боеприпасов», — сказал собеседник агентства.

На южнодонецком направлении подразделения группировки не дали двум группам пехоты ВСУ выдвинуться в направлении Новомайорского, добавил Чехов.

Российское Минобороны регулярно отчитывается об ударах по украинским позициям, военным объектам и боевой технике. Накануне в ежедневной сводке ведомство заявило об уничтожении склада боеприпасов украинской бригады в районе поселка Великая Новоселка на южнодонецком направлении. Также около населенных пунктов Старомайорское и Урожайное вооенные нанесли удары по местам дислокации подразделений 128-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника на этом направлении, по оценке Минобороны, составили до 140 человек за сутки.

Кроме того, по данным оборонного ведомства, за тот же период украинская сторона потеряла три боевые бронированные машины и два автомобиля.