 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 сентября
EUR ЦБ: 101,56 (-1,97) Инвестиции, 12 сен, 16:21 Курс доллара на 13 сентября
USD ЦБ: 94,7 (-1,8) Инвестиции, 12 сен, 16:21
Власти Одесской области сообщили о последствиях ночной атаки дронов Политика, 06:32
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря Политика, 06:31
«Почта России» собралась открыть компанию в ОАЭ Бизнес, 06:04
МИД отказался считать Россию врагом Армении Политика, 06:02
Безопасность, утечки и переход на российское ПО: что движет ИТ вперед РБК и Softline, 06:01
При атаке на судоремонтный завод в Севастополе пострадали 24 человека Политика, 05:39
Минобороны заявило об ударах по четырем пунктам дислокации ВСУ в ДНР Политика, 05:33
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
«Коммерсантъ» узнал детали возможного проекта АЭС на Дальнем Востоке Технологии и медиа, 05:01
Захарова заявила о возвращении диалога с КНДР в «доковидное русло» Политика, 05:00
Во Франции запретили продажи iPhone 12 из-за повышенного излучения Бизнес, 04:26
Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановили Свое дело, 03:56
В Севастополе возник пожар после ракетной атаки Политика, 03:41
Владелец брендов Calvin Klein и Tommy Hilfiger вышел из бизнеса в России Бизнес, 03:31
На Крымском мосту перекрыли движение автомобилей Общество, 02:57
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны заявило об ударах по четырем пунктам дислокации ВСУ в ДНР

Минобороны: авиация уничтожила пункт управления механизированной бригады ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине

Российская авиация уничтожила пункт управления 110-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили.

Удары, по словам Минесашвили, также нанесли по местам сосредоточения личного состава и позициям бронетехники ВСУ. В результате была уничтожена в том числе боевая машина пехоты. На каком направлении велись эти боевые действия, собеседник агентства не уточнил.

Военнослужащие российской группировки «Восток» нанесли удары по четырем пунктам временной дислокации ВСУ в Донецкой народной республике. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«Артиллерийским огнем поражены пункты временной дислокации 37-й бригады морской пехоты ВСУ в Урожайном и Пречистовке. И 27-й механизированной бригады в Угледаре и Углесборочной, в том числе склад боеприпасов», — сказал собеседник агентства.

На южнодонецком направлении подразделения группировки не дали двум группам пехоты ВСУ выдвинуться в направлении Новомайорского, добавил Чехов.

Российское Минобороны регулярно отчитывается об ударах по украинским позициям, военным объектам и боевой технике. Накануне в ежедневной сводке ведомство заявило об уничтожении склада боеприпасов украинской бригады в районе поселка Великая Новоселка на южнодонецком направлении. Также около населенных пунктов Старомайорское и Урожайное вооенные нанесли удары по местам дислокации подразделений 128-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника на этом направлении, по оценке Минобороны, составили до 140 человек за сутки.

Читайте на РБК Pro
Почему начались проблемы на логистическом рынке США — The Economist
Цены на золото снизились после саммита в Джексон-Хоуле. Что будет дальше
Индустрия на $15 трлн: как заработать на рынке путешествий
Почему кружится голова: восемь причин

Кроме того, по данным оборонного ведомства, за тот же период украинская сторона потеряла три боевые бронированные машины и два автомобиля.

Минобороны заявило об ударах по четырем пунктам дислокации ВСУ в ДНР
Минобороны заявило об ударах по четырем пунктам дислокации ВСУ в ДНР

Теги
Минобороны ДНР ВСУ Украина
Материалы по теме
Минобороны России впервые сообщило об уничтожении турецкой РСЗО Sakarya
Политика
Минобороны отчиталось об уничтожении пункта управления дронами ВСУ
Политика
Военные заявили об уничтожении двух взводов ВСУ на купянском направлении
Политика