Путин заявил, что Россия никогда и нигде не была колонизатором
У народов многих стран, с которым сотрудничал Советский Союз, осталась добрая историческая память об этом, поэтому России гораздо легче сейчас восстанавливать с ними сейчас отношения — этого хотят люди.
Об этом на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке. РБК ведет прямую трансляцию.
«В чем главное? В том, что мы не были никогда колонизаторами нигде. Наше сотрудничество всегда строилось на равноправной основе», — сказал президент и противопоставил этой политике действия стран, которые действительно проводили колониальную политику.
Путин также ответил на вопрос о том, что страны Прибалтики и Восточной Европы обвиняют Россию в колониализме, в силовых метода, в частности, при вводе танков в Будапешт и в Прагу.
Президент ответил, что эту часть политики Советского Союза Россия уже давно признала ошибочной.
«Нельзя ничего делать в сфере внешней политики, что идет в явном противоречии с интересами других народов. Вот и все», — подчеркнул он.
«Но именно на эти грабли <...> наступают сегодня ведущие страны Запада и прежде всего США. Они давят своих союзников, своих, так называемых партнеров. У них нет друзей, у них есть только интересы», — заключил Путин.