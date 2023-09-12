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Путин заявил, что Россия никогда и нигде не была колонизатором

Путин: мы не были колонизаторами никогда и нигде
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ВЭФ
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

У народов многих стран, с которым сотрудничал Советский Союз, осталась добрая историческая память об этом, поэтому России гораздо легче сейчас восстанавливать с ними сейчас отношения — этого хотят люди.

Об этом на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке. РБК ведет прямую трансляцию.

«В чем главное? В том, что мы не были никогда колонизаторами нигде. Наше сотрудничество всегда строилось на равноправной основе», — сказал президент и противопоставил этой политике действия стран, которые действительно проводили колониальную политику.

Путин также ответил на вопрос о том, что страны Прибалтики и Восточной Европы обвиняют Россию в колониализме, в силовых метода, в частности, при вводе танков в Будапешт и в Прагу.

Президент ответил, что эту часть политики Советского Союза Россия уже давно признала ошибочной.

«Нельзя ничего делать в сфере внешней политики, что идет в явном противоречии с интересами других народов. Вот и все», — подчеркнул он.

«Но именно на эти грабли <...> наступают сегодня ведущие страны Запада и прежде всего США. Они давят своих союзников, своих, так называемых партнеров. У них нет друзей, у них есть только интересы», — заключил Путин.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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